気候
4分読む
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
ベトナム農業省によると、2025年最初の7か月間で同国の自然災害により100人以上が死亡または行方不明となりました。
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
中国南部・海南省サンヤの大東海海域で、強風と荒波が観測されています。/ 写真: AP
2025年8月25日

月曜日、台風カジキが接近し、時速約160キロの暴風でベトナム中部を直撃すると予想される中、ベトナム沿岸部では数万人の住民が避難を始めました。

今年ベトナムに影響を及ぼす5つ目の台風となるカジキは現在海上にあり、トンキン湾では最大9.5メートルに達する波を引き起こしています。

当局によると、沿岸5省で32万5,500人以上の住民が、学校や公共施設を一時的な避難所に転用して避難する計画となっています。

沿岸都市ヴィンでは一晩中浸水が続き、翌朝にはほとんどの通りが閑散としており、住民や事業者が出入口に砂袋を積んだため、多くの店舗や飲食店が閉店しました。

夜明けまでに、同地域から約3万人が避難し、国内の2つの空港が閉鎖され、台風の進路上にあったすべての漁船が港に戻されました。

ベトナム国立水文気象予報センターによると、台風は午後1時ごろ（GMT午前6時）に上陸すると予想され、最大風速は時速157キロ（時速98マイル）に達するとされています。

しかし、その後は勢力が大幅に衰える見込みです。

海洋熱量の減少

おすすめ

合同台風警報センターによると、台風はトンキン湾の大陸棚に接近するにつれて「海洋の熱量が低い地域に入るため、勢力が弱まる傾向にある」とされています。

日曜日には、ベトナム国内の十数便が欠航となり、台風が南を通過する際には中国のリゾート地・海南でも約2万人の住民が避難しました。

島の主要都市サンヤでは、観光地が閉鎖され、商業活動も停止されました。

ベトナムでは、2025年最初の7か月間に自然災害で100人以上が死亡または行方不明となったと、農業省が発表しています。

経済的損失は2,100万ドル以上と見積もられています。

ベトナムでは昨年9月、台風ヤギが北部を襲い、数百人の死者を出したことで、33億ドルの経済的損失が発生しました。

科学者たちは、人為的な気候危機がより激しく予測困難な気象パターンを引き起こしており、特に熱帯地域で破壊的な洪水や台風が発生しやすくなっていると指摘しています。

情報源:TRT Global
探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us