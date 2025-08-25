月曜日、台風カジキが接近し、時速約160キロの暴風でベトナム中部を直撃すると予想される中、ベトナム沿岸部では数万人の住民が避難を始めました。

今年ベトナムに影響を及ぼす5つ目の台風となるカジキは現在海上にあり、トンキン湾では最大9.5メートルに達する波を引き起こしています。

当局によると、沿岸5省で32万5,500人以上の住民が、学校や公共施設を一時的な避難所に転用して避難する計画となっています。

沿岸都市ヴィンでは一晩中浸水が続き、翌朝にはほとんどの通りが閑散としており、住民や事業者が出入口に砂袋を積んだため、多くの店舗や飲食店が閉店しました。

夜明けまでに、同地域から約3万人が避難し、国内の2つの空港が閉鎖され、台風の進路上にあったすべての漁船が港に戻されました。

ベトナム国立水文気象予報センターによると、台風は午後1時ごろ（GMT午前6時）に上陸すると予想され、最大風速は時速157キロ（時速98マイル）に達するとされています。

しかし、その後は勢力が大幅に衰える見込みです。

