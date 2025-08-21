今週、中谷元防衛大臣のトルコ公式訪問は、アンカラと東京の防衛関係における重要な節目となりました。ドローンの調達が主要議題として浮上し、防衛産業における広範な協力も議論されました。

火曜日には、中谷防衛大臣はアンカラでトルコのヤシャル・ギュレル国防大臣と会談し、日本の防衛大臣として初めてトルコを訪問しました。

両大臣は90分以上にわたり会談を行い、二国間の防衛協力を一層深めることや、装備や技術分野での共同の機会を探るために高官間の協議を開始することで合意しました。

ギュレル国防大臣は会談後のSNS投稿で、「今日の変化する国際安全保障環境を踏まえ、日本の友好国との協力、特に防衛産業や軍事関係の分野で、あらゆる可能な努力を尽くす準備があることを強調したい」と述べました。

トルコの主要ドローンメーカーを訪問

訪問日程の一環として、中谷防衛大臣はトルコ航空宇宙産業（TUSAS）も訪問し、水曜日にはトルコを代表するドローンメーカーであるバイカル社を視察しました。

イスタンブールでは、バイカル社のセルチュク・バイラクタル会長とハルク・バイラクタルCEOが日本代表団に同社の活動について説明し、トルコ防衛産業局のハルク・ゴルグン局長も同席しました。