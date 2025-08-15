英国に拠点を置く人権活動団体「ソーシャル・イノベーターズ（SI4J）」の新しい報告によると、英国の主要6大学がパレスチナ連帯活動に対して極端な弾圧を行っていると非難されています。

対象となったのは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）、クイーン・メアリー・ロンドン大学、ブリストル大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学で、弾圧と関与度を合わせた評価でいずれも75％以上のスコアを記録しました。

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）は、パレスチナ支援活動に関連した学生の逮捕件数が最も多く、弾圧スコアは100％でリストのトップとなりました。16人の学生の逮捕のために警察を呼んだと報告されています。

クイーン・メアリー・ロンドン大学（92.5％）、ブリストル大学（86.3％）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（78.9％）も、最も弾圧的な大学としてランク入りしました。

「イギリス大学弾圧ランキング2025」は、139の大学を対象に、ガザ支援の活動に関わる教職員や学生への取り締まりの度合い、そして軍事紛争に関与する武器関連企業との財政的・研究的な関係の両方を評価しています。

SI4Jの共同設立者でブルネル大学のラーニング・テクノロジー・マネージャーでもあるケイトリン・メリー氏は、この調査結果について「ガザのために声を上げる人々を体系的に沈黙させようとする試みだ」と述べています。