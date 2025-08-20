POLITYKA
Sprzedaż energii. Ministerstwo zapowiada zmiany
Rząd planuje przywrócenie obowiązku sprzedaży większości energii elektrycznej na giełdzie.
Na zdjęciu: Minister Energii Miłosz Motyka / Reuters
20 sierpnia 2025

Ministerstwo Energii ogłosiło we wtorek plan przywrócenia obligo giełdowego, innymi słowy, obowiązku sprzedaży znacznej części energii elektrycznej przez producentów po przez Towarową Giełdę Energii (TGE) lub specjalne platformy. Celem nowej regulacji jest zwiększenie przejrzystości rynku i ograniczenie spekulacji cenowych.

Zgodnie z założeniami, co najmniej 55% wytwarzanej energii ma być sprzedawane na giełdzie energii. 

Poprzedni rząd zrezygnował z obligo giełdowego w 2023 roku. W efekcie ponad 70% energii było wówczas sprzedawane w ramach kontraktów dwustronnych, co – jak podaje resort – zmniejszyło konkurencję na rynku, szczególnie wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Niektórzy odbiorcy korporacyjni zgłaszali trudności w zawieraniu umów zakupu energii.

Dodatkowo rynek stał się bardziej podatny na działania o charakterze spekulacyjnym.

PowiązaneTRT Global - Zmiany w rządzie Tuska: kto obejmie kluczowe stanowiska?
ŹRÓDŁO:Reuters
