Ministerstwo Energii ogłosiło we wtorek plan przywrócenia obligo giełdowego, innymi słowy, obowiązku sprzedaży znacznej części energii elektrycznej przez producentów po przez Towarową Giełdę Energii (TGE) lub specjalne platformy. Celem nowej regulacji jest zwiększenie przejrzystości rynku i ograniczenie spekulacji cenowych.

Zgodnie z założeniami, co najmniej 55% wytwarzanej energii ma być sprzedawane na giełdzie energii.

Poprzedni rząd zrezygnował z obligo giełdowego w 2023 roku. W efekcie ponad 70% energii było wówczas sprzedawane w ramach kontraktów dwustronnych, co – jak podaje resort – zmniejszyło konkurencję na rynku, szczególnie wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa.