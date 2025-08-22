Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło sprzeciw wobec izraelskiej decyzji o zatwierdzeniu planów budowy nowych osiedli żydowskich na obszarze E1, określając, że “stoi w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym”.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że Polska popiera rozwiązanie dwupaństwowe, zakładające pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 roku.

Warszawa zaapelowała do władz izraelskich o zaprzestanie wspierania nielegalnego ruchu osadniczego, potępiając jednocześnie wszelkie akty przemocy wobec Palestyńczyków.

Polska prowadzi również rozmowy z europejskimi partnerami w sprawie możliwej wspólnej reakcji na decyzję Izraela.