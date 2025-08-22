POLITYKA
Polska przeciwko izraelskim osiedlom na Zachodnim Brzegu
Warszawa zaapelowała do władz izraelskich o zaprzestanie wspierania nielegalnego ruchu osadniczego na Zachodnim Brzegu, potępiając jednocześnie wszelkie akty przemocy wobec Palestyńczyków.
Na zdjęciu: Szef MSZ Radosław Sikorski / Reuters
18 godzin temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło sprzeciw wobec izraelskiej decyzji o zatwierdzeniu planów budowy nowych osiedli żydowskich na obszarze E1, określając, że “stoi w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym”.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że Polska popiera rozwiązanie dwupaństwowe, zakładające pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 roku.

Warszawa zaapelowała do władz izraelskich o zaprzestanie wspierania nielegalnego ruchu osadniczego, potępiając jednocześnie wszelkie akty przemocy wobec Palestyńczyków.

Polska prowadzi również rozmowy z europejskimi partnerami w sprawie możliwej wspólnej reakcji na decyzję Izraela.

Zatwierdzony przez izraelskiego ministra finansów Bezalela Smotricha projekt zakłada budowę 3 401 jednostek mieszkaniowych w Ma'ale Adumim, na wschód od Jerozolimy, oraz 3 515 kolejnych w pobliskich terenach. 

Plan ten może doprowadzić do fizycznego podziału Zachodniego Brzegu, odcinając połączenie między jego północną a południową częścią, izolując Wschodnią Jerozolimę.

