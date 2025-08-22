POLITYKA
Turcja: Izraelska polityka napędza niestabilność w Syrii i zagraża regionowi
"Destabilizujące działania, które zagrażają jedności, stabilności i dobrobytowi narodu syryjskiego, nie powinny być tolerowane" - mówi wysłannik przy ONZ Ahmet Yildiz.
Yıldız powołał się na porozumienie z SDF z 10 marca, twierdząc, że nie podjęto żadnych wiarygodnych kroków w celu rozładowania napięć ani budowania bezpieczeństwa i zaufania. / AA
21 godzin temu

Turecki wysłannik przy ONZ, Ahmet Yildiz, stwierdził, że polityka Izraela napędza niestabilność w Syrii i zagraża bezpieczeństwu regionalnemu, apelując do społeczności międzynarodowej o zniesienie pozostałych sankcji oraz wsparcie suwerenności tego kraju.

“Syria wciąż pozostaje wysoko na międzynarodowej agendzie. Nowy okres wymaga ciągłych wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju i stabilności w oparciu o suwerenność, integralność terytorialną i jedność narodową kraju” – powiedział Yildiz podczas czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Podkreślił, że “wzmocnienie syryjskiej administracji jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu”, dodając: “Nie możemy pozwolić, aby nasza uwaga odwróciła się od zasadniczego zadania, jakim jest przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa w kraju.”

Wzywając do “zniesienia pozostałych sankcji, aby syryjska administracja mogła działać i służyć swoim obywatelom”, Yildiz zaznaczył, że “scentralizowana administracja i zjednoczona armia narodowa są niezbędne” dla pokoju.

“Niedawne wydarzenia w Sweidzie ponownie pokazują destrukcyjny i destabilizujący charakter polityki Izraela w regionie” – powiedział, ostrzegając, że “działania destabilizujące, które zagrażają jedności, stabilności i dobrobytowi Syrii, nie powinny być tolerowane.”

“Wysiłki podważające suwerenność Syrii lub sprzyjające fragmentacji niosą poważne ryzyko szerszej destabilizacji regionalnej” – dodał.

‘Wiarygodne kroki’

Przemoc w Sweidzie wybuchła w połowie lipca między plemionami Beduinów a frakcjami Druzów. Siły rządowe interweniowały, aby stłumić walki, podczas gdy Izrael również zaangażował się, bombardując Damaszek pod pretekstem ochrony mniejszości Druzów. Później ogłoszono rozejm wynegocjowany przez USA.

Yildiz wskazał na porozumienie z 10 marca między rządem syryjskim a organizacją terrorystyczną SDF, zauważając: “Wciąż nie widzimy wiarygodnych kroków ze strony 'SDF', które zmniejszyłyby napięcia lub przyczyniły się do stworzenia środowiska bezpieczeństwa i zaufania.”

“Należy wywrzeć dodatkową presję na 'SDF', które dąży do przedłużania niepewności i wykorzystywania potencjalnych kryzysów dla własnych korzyści” – podkreślił.

10 marca syryjska prezydencja ogłosiła podpisanie porozumienia o integracji SDF z instytucjami państwowymi, potwierdzając jedność terytorialną kraju i odrzucając wszelkie próby podziału.

SDF jest zdominowane przez grupę terrorystyczną YPG, syryjską odnogę terrorystycznej PKK.

Yildiz powiedział, że “nadchodzący okres wymaga zaangażowania w dialog z rządem syryjskim oraz bliższej współpracy międzynarodowej”, powtarzając: “Turcja pozostanie w pełni zaangażowana w tę wizję.”

Rząd syryjski intensyfikuje wysiłki na rzecz bezpieczeństwa od czasu obalenia Baszara al-Asada w zeszłym roku po 24 latach u władzy.

Asad uciekł do Rosji w grudniu, kończąc reżim Partii Baas, który sprawował władzę od 1963 roku. Nowa administracja pod przewodnictwem prezydenta Ahmada al-Sharaa została utworzona w styczniu.

