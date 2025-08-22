Turecki wysłannik przy ONZ, Ahmet Yildiz, stwierdził, że polityka Izraela napędza niestabilność w Syrii i zagraża bezpieczeństwu regionalnemu, apelując do społeczności międzynarodowej o zniesienie pozostałych sankcji oraz wsparcie suwerenności tego kraju.

“Syria wciąż pozostaje wysoko na międzynarodowej agendzie. Nowy okres wymaga ciągłych wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju i stabilności w oparciu o suwerenność, integralność terytorialną i jedność narodową kraju” – powiedział Yildiz podczas czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Podkreślił, że “wzmocnienie syryjskiej administracji jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu”, dodając: “Nie możemy pozwolić, aby nasza uwaga odwróciła się od zasadniczego zadania, jakim jest przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa w kraju.”

Wzywając do “zniesienia pozostałych sankcji, aby syryjska administracja mogła działać i służyć swoim obywatelom”, Yildiz zaznaczył, że “scentralizowana administracja i zjednoczona armia narodowa są niezbędne” dla pokoju.

“Niedawne wydarzenia w Sweidzie ponownie pokazują destrukcyjny i destabilizujący charakter polityki Izraela w regionie” – powiedział, ostrzegając, że “działania destabilizujące, które zagrażają jedności, stabilności i dobrobytowi Syrii, nie powinny być tolerowane.”

“Wysiłki podważające suwerenność Syrii lub sprzyjające fragmentacji niosą poważne ryzyko szerszej destabilizacji regionalnej” – dodał.

‘Wiarygodne kroki’

Przemoc w Sweidzie wybuchła w połowie lipca między plemionami Beduinów a frakcjami Druzów. Siły rządowe interweniowały, aby stłumić walki, podczas gdy Izrael również zaangażował się, bombardując Damaszek pod pretekstem ochrony mniejszości Druzów. Później ogłoszono rozejm wynegocjowany przez USA.