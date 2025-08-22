Holandia wyśle do Polski dwa systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 300 żołnierzy, by wesprzeć ochronę logistycznego centrum pomocy wojskowej dla Ukrainy. Informację ogłosił w czwartek szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Decyzja zbiegła się z incydentem, który miał miejsce w ostatnich dniach na terenie Polski.

Kilka dni wcześniej rosyjski dron spadł na pole kukurydzy niedaleko wschodniej granicy, niszcząc plony i uszkadzając okoliczne budynki. Prokuratura ustaliła, że najprawdopodobniej nadleciał z kierunku Białorusi - sojusznika Moskwy.