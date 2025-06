Rosja odpowie na ostatnie ataki Ukrainy w momencie, który uzna za stosowny – poinformował Kreml, oskarżając Kijów o terroryzm państwowy i potwierdzając, że prezydent Władimir Putin powiedział Donaldowi Trumpowi, iż Moskwa jest zobowiązana do odwetu.

Ukraina użyła dronów do zaatakowania rosyjskich ciężkich bombowców na bazach lotniczych na Syberii i dalekiej północy w miniony weekend. Rosja oskarżyła również Ukrainę o wysadzenie mostów kolejowych na południu kraju, co spowodowało śmierć siedmiu osób.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, w czwartek, podczas codziennego briefingu z dziennikarzami, odniósł się do wypowiedzi Putina z poprzedniego dnia na temat ataków na infrastrukturę kolejową.

,,Prezydent określił reżim kijowski jako reżim terrorystyczny, ponieważ to właśnie przywództwo tego reżimu świadomie wydało rozkaz, polecenie, aby wysadzić pociąg pasażerski. To nic innego jak terroryzm na poziomie państwowym. To ważne oświadczenie prezydenta" – powiedział Pieskow.

Rosja nie przedstawiła jeszcze dowodów na to, że ukraińscy przywódcy zlecili ataki na koleje, a Kijów nie przyznał się do odpowiedzialności.

Ataki Ukrainy na terytorium Rosji oraz rosyjskie naloty i postępy na polu bitwy zaostrzyły wojnę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku, zmniejszając szanse na rozmowy pokojowe, które obie strony wznowiły w Turcji w zeszłym miesiącu.

Pieskow zauważył jednak, że Putin poparł stanowisko ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa podczas środowego spotkania, że kontakty robocze z Ukrainą powinny być kontynuowane.

Pieskow powiedział, że Putin i Trump nie omawiali możliwości spotkania twarzą w twarz podczas środowej rozmowy. Zaznaczył, że istnieje ogólne zrozumienie, iż takie spotkanie jest konieczne, ale musi być odpowiednio przygotowane.

Pieskow dodał, że podczas rozmowy nie poruszono kwestii ewentualnego zniesienia sankcji wobec Rosji.

USA-Iran

Prezydent Władimir Putin powiedział również prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że jest gotów wykorzystać bliskie partnerstwo Rosji z Iranem, aby pomóc w negocjacjach dotyczących programu nuklearnego Iranu – dodał Kreml.

Trump powiedział po środowej rozmowie telefonicznej z Putinem, że czas dla Iranu na podjęcie decyzji w sprawie programu nuklearnego się kończy i że wierzy, iż Putin zgadza się, że kraj ten nie powinien posiadać broni nuklearnej.

Putin, według Trumpa, zasugerował, że mógłby uczestniczyć w dyskusjach z Iranem i że ,,mógłby być pomocny w szybkim zakończeniu sprawy", choć Iran ,,działa powoli".

,,Mamy bliskie relacje partnerskie z Teheranem i, naturalnie, prezydent Putin powiedział, że jesteśmy gotowi wykorzystać ten poziom partnerstwa z Teheranem, aby ułatwić i przyczynić się do negocjacji, które mają na celu rozwiązanie kwestii irańskiego dossier nuklearnego" – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w czwartek.

Zapytany, kiedy Putin mógłby dołączyć do negocjacji, Pieskow powiedział, że dialog z Teheranem i Waszyngtonem obywa się różnymi kanałami.

,,Prezydent będzie mógł się zaangażować, gdy będzie to konieczne" – dodał Pieskow.