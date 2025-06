W północnej Syrii, w miejscu, gdzie usunięto gruz po zniszczonym domu, wykonawca natknął się na niespodziewane odkrycie: pozostałości podziemnego kompleksu grobowego z czasów bizantyjskich, który może mieć ponad 1500 lat.

Odkrycia dokonano w zeszłym miesiącu w mieście Maarat al-Numan w prowincji Idlib, strategicznie położonym na trasie między Aleppo a Damaszkiem.

Społeczność ta stała się jednym z punktów zapalnych podczas trwającej niemal 14 lat wojny domowej w Syrii, która zakończyła się upadkiem byłego prezydenta Baszara al-Asada w grudniu.

Siły Asada odzyskały kontrolę nad tym obszarem w 2020 roku, odbierając go opozycji. Domy zostały splądrowane i zniszczone. Zdjęcia z lotu ptaka pokazują wiele domów, które wciąż stoją, ale nie mają dachów.

Obecnie mieszkańcy zaczynają wracać i odbudowywać swoje domy. Podczas jednego z projektów rekonstrukcyjnych odkryto kamienne otwory, które wskazywały na obecność starożytnych grobów. Mieszkańcy powiadomili Dyrekcję ds. Zabytków, która wysłała specjalistyczny zespół do zbadania i zabezpieczenia miejsca.

Na powierzchni znajduje się dzielnica mieszkalna z rzędami budynków z bloczków betonowych, z których wiele zostało uszkodzonych podczas wojny. Obok jednego z tych budynków znajduje się dół prowadzący do dwóch komór grobowych, z których każda zawiera sześć kamiennych grobów. Na szczycie jednej z kamiennych kolumn wyryty jest znak krzyża.

„Na podstawie obecności krzyża oraz znalezionych fragmentów ceramiki i szkła można stwierdzić, że ten grobowiec pochodzi z okresu bizantyjskiego” - powiedział Hassan al-Ismail, dyrektor ds. zabytków w Idlib. Zaznaczył, że odkrycie to wzbogaca już i tak bogaty zbiór stanowisk archeologicznych w tym regionie.

Stanowiska archeologiczne w Syrii

Idlib „posiada jedną trzecią zabytków Syrii, w tym 800 stanowisk archeologicznych oraz starożytne miasto” - powiedział al-Ismail.

Cesarstwo Bizantyjskie, które rozpoczęło się w IV wieku n.e., było kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego z jego stolicą w dzisiejszym Stambule i chrześcijaństwem jako oficjalną religią.

Opuszczone osady z czasów bizantyjskich, zwane Martwymi Miastami, rozciągają się na skalistych wzgórzach i równinach północno-zachodniej Syrii. Ich zwietrzałe wapienne ruiny zawierają pozostałości kamiennych domów, bazylik, grobowców i kolumnowych ulic.

W przeszłości właściciele terenów, na których znajdowano ruiny archeologiczne, czasami je ukrywali, obawiając się, że ich własność zostanie przejęta w celu ochrony zabytków, powiedział Ghiath Sheikh Diab, mieszkaniec Maarat al-Numan, który był świadkiem odkrycia kompleksu grobowego.

Wyraził nadzieję, że nowy rząd sprawiedliwie zrekompensuje właścicielom nieruchomości takie przypadki i zapewni pomoc przesiedleńcom, którzy wrócili do zniszczonych domów.

Lata wojny spowodowały znaczące zniszczenia syryjskich stanowisk archeologicznych, nie tylko w wyniku bombardowań, ale także grabieży i nielegalnych wykopalisk.

Niektórzy widzą w ruinach nadzieję na odnowę gospodarczą. Inny mieszkaniec, Abed Jaafar, przybył z synem, aby zobaczyć nowo odkryte grobowce i zrobić zdjęcia.

„Kiedyś wielu zagranicznych turystów przyjeżdżało do Maarat tylko po to, by zobaczyć ruiny” - powiedział.

„Musimy zadbać o zabytki, odrestaurować je i przywrócić do dawnego stanu... to pomoże przywrócić turystykę i gospodarkę.”