Emine Erdogan wzywa do wzmocnienia współpracy kulturowej i środowiskowej na marginesie szczytu SCO
Pierwsze damy Turcji, Nepalu, Armenii, Malezji, Mongolii, Azerbejdżanu, Iranu, Egiptu i Uzbekistanu, a także córka irańskiego prezydenta, wzięły udział w wydarzeniu kulturalnym na marginesie Szczytu SCO.
“Mam nadzieję, że te znaczące spotkania jeszcze bardziej wzmocnią więzi między naszymi państwami.” – powiedziała Emine Erdoğan. / Turkish Presidency
3 września 2025

Pierwsza dama Turcji, Emine Erdoğan, wzięła udział w programie kulturalnym zorganizowanym przez pierwszą damę Chin, Peng Liyuan, na marginesie 25. szczytu Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO).

Peng serdecznie powitała Emine Erdoğan na wydarzeniu, które zgromadziło małżonki szefów państw do wspólnego zdjęcia, a następnie odbył się program kulturalny podkreślający różnorodne tradycje krajów uczestniczących – poinformowała w poniedziałek turecka prezydencja w oświadczeniu.

Obecne były również pierwsze damy Nepalu, Armenii, Malezji, Mongolii, Azerbejdżanu, Iranu, Egiptu i Uzbekistanu, a także córka prezydenta Iranu.

Spotkanie stworzyło okazję do wymiany poglądów na temat dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości – podano w oświadczeniu.

Po wydarzeniu Emine Erdoğan podzieliła się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu zorganizowanym przez Peng.

“W tym wyjątkowym programie, w którym odkrywaliśmy bogactwo kulturowe i architektoniczne Tianjin, prowadziliśmy przyjazne rozmowy i wymienialiśmy poglądy na temat wspólnych wartości, takich jak pokój, rodzina, środowisko i współpraca kulturalna” – napisała.

“Mam nadzieję, że te znaczące spotkania jeszcze bardziej wzmocnią więzi między naszymi państwami.”

Prezydent Chin, Xi Jinping, był gospodarzem dwudniowego szczytu liderów SCO oraz “SCO plus”, który zgromadził około 20 szefów państw i rządów, a także liderów organizacji międzynarodowych.

Było to największe zgromadzenie SCO, a także piąty raz, kiedy Chiny były gospodarzem od momentu utworzenia bloku w 2001 roku.

