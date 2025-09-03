Pierwsza dama Turcji, Emine Erdoğan, wzięła udział w programie kulturalnym zorganizowanym przez pierwszą damę Chin, Peng Liyuan, na marginesie 25. szczytu Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO).

Peng serdecznie powitała Emine Erdoğan na wydarzeniu, które zgromadziło małżonki szefów państw do wspólnego zdjęcia, a następnie odbył się program kulturalny podkreślający różnorodne tradycje krajów uczestniczących – poinformowała w poniedziałek turecka prezydencja w oświadczeniu.

Obecne były również pierwsze damy Nepalu, Armenii, Malezji, Mongolii, Azerbejdżanu, Iranu, Egiptu i Uzbekistanu, a także córka prezydenta Iranu.

Spotkanie stworzyło okazję do wymiany poglądów na temat dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości – podano w oświadczeniu.

Po wydarzeniu Emine Erdoğan podzieliła się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu zorganizowanym przez Peng.