Izraelska armia ogłosiła 63 palestyńskie stanowiska archeologiczne na okupowanym Zachodnim Brzegu jako “izraelskie miejsca dziedzictwa”, co według palestyńskiego instytutu badawczego stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowych zobowiązań.

Takie stwierdzenie znalazło się w raporcie opublikowanym w środę przez Instytut Badań Stosowanych w Jerozolimie (ARIJ), organizację pozarządową. Tytuł raportu “Stanowiska archeologiczne w gubernatorstwie Nablus: otwarta arena dla izraelskich planów konfiskacyjnych”, został przeanalizowany przez agencję Anadolu.

Raport wskazuje, że zgodnie z broszurą zawierającą rozkazy wojskowe podpisane przez generała brygady Motiego Almoza, szefa izraelskiej administracji cywilnej podlegającej armii na okupowanym Zachodnim Brzegu, 63 miejsca zostały sklasyfikowane jako “izraelskie historyczne i archeologiczne miejsca”.

W raporcie podano, że 59 z tych miejsc znajduje się w gubernatorstwie Nablus, trzy w gubernatorstwie Ramallah, a jedno w gubernatorstwie Salfit.

Raport argumentuje, że izraelskie działania wobec palestyńskich stanowisk archeologicznych na okupowanym Zachodnim Brzegu “nie są jedynie formalnościami administracyjnymi czy prawnymi, lecz częścią systematycznej polityki mającej na celu konfiskatę palestyńskiego dziedzictwa”.

Dodano, że ten krok jest częścią “przekształcania tożsamości dziedzictwa palestyńskiego w sposób służący izraelskiej narracji, zwłaszcza że większość celowanych miejsc znajduje się w pobliżu izraelskich osiedli, posterunków lub innych kolonialnych lokalizacji — szczególnie w gubernatorstwie Nablus”.

Raport podkreśla, że “klasyfikowanie tych palestyńskich stanowisk archeologicznych i historycznych jako 'izraelskich' stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego, rażące złamanie międzynarodowych zobowiązań oraz bezpośrednie zagrożenie dla palestyńskiej tożsamości narodowej”.

Przekształcenie na potrzeby izraelskich osiedli