Izrael nielegalnie ogłasza 63 palestyńskie stanowiska archeologiczne na Zachodnim Brzegu jako "izraelskie miejsca dziedzictwa"
Raport Instytutu Badań Stosowanych w Jerozolimie mówi, że decyzja ta stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego.
Izraelskie władze zaklasyfikowały ponad 2400 palestyńskich stanowisk archeologicznych na okupowanym Zachodnim Brzegu jako izraelskie – informuje ARIJ. / AP
21 sierpnia 2025

Izraelska armia ogłosiła 63 palestyńskie stanowiska archeologiczne na okupowanym Zachodnim Brzegu jako “izraelskie miejsca dziedzictwa”, co według palestyńskiego instytutu badawczego stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowych zobowiązań.

Takie stwierdzenie znalazło się w raporcie opublikowanym w środę przez Instytut Badań Stosowanych w Jerozolimie (ARIJ), organizację pozarządową. Tytuł raportu “Stanowiska archeologiczne w gubernatorstwie Nablus: otwarta arena dla izraelskich planów konfiskacyjnych”, został przeanalizowany przez agencję Anadolu.

Raport wskazuje, że zgodnie z broszurą zawierającą rozkazy wojskowe podpisane przez generała brygady Motiego Almoza, szefa izraelskiej administracji cywilnej podlegającej armii na okupowanym Zachodnim Brzegu, 63 miejsca zostały sklasyfikowane jako “izraelskie historyczne i archeologiczne miejsca”.

W raporcie podano, że 59 z tych miejsc znajduje się w gubernatorstwie Nablus, trzy w gubernatorstwie Ramallah, a jedno w gubernatorstwie Salfit.

Raport argumentuje, że izraelskie działania wobec palestyńskich stanowisk archeologicznych na okupowanym Zachodnim Brzegu “nie są jedynie formalnościami administracyjnymi czy prawnymi, lecz częścią systematycznej polityki mającej na celu konfiskatę palestyńskiego dziedzictwa”.

Dodano, że ten krok jest częścią “przekształcania tożsamości dziedzictwa palestyńskiego w sposób służący izraelskiej narracji, zwłaszcza że większość celowanych miejsc znajduje się w pobliżu izraelskich osiedli, posterunków lub innych kolonialnych lokalizacji — szczególnie w gubernatorstwie Nablus”.

Raport podkreśla, że “klasyfikowanie tych palestyńskich stanowisk archeologicznych i historycznych jako 'izraelskich' stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego, rażące złamanie międzynarodowych zobowiązań oraz bezpośrednie zagrożenie dla palestyńskiej tożsamości narodowej”.

Przekształcenie na potrzeby izraelskich osiedli

ARIJ dodało, że “izraelskie władze okupacyjne sklasyfikowały ponad 2400 palestyńskich stanowisk archeologicznych na okupowanym Zachodnim Brzegu jako izraelskie miejsca”.

Zwrócono uwagę, że choć izraelskie władze deklarują, że niektóre obszary wymagają “ochrony i konserwacji”, w praktyce “są one wykorzystywane do przejmowania rozległych terenów palestyńskich pod pretekstem ochrony dziedzictwa”.

“Później wiele z tych obszarów jest przekształcanych na potrzeby izraelskich osiedli, posterunków wojskowych oraz obiektów turystycznych i rekreacyjnych, które służą wyłącznie izraelskim osadnikom i odwiedzającym” – dodano.

Według palestyńskich raportów, do końca 2024 roku liczba nielegalnych osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu osiągnęła około 770 000 osób, rozmieszczonych w 180 osiedlach i 256 posterunkach, z których 138 sklasyfikowano jako posterunki rolnicze i pasterskie.

Od października 2023 roku co najmniej 1014 Palestyńczyków zostało zabitych, a ponad 7000 rannych na Zachodnim Brzegu przez izraelskie siły i nielegalnych osadników, według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia.

W opinii doradczej z lipca ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał izraelską okupację terytoriów palestyńskich za nielegalną i wezwał do ewakuacji wszystkich nielegalnych osiedli na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.

