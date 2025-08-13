Podczas sobotniego koncertu białoruskiego rapera, Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie doszło do starć między publicznością a ochroną.

Na jednym z nagrań można było zobaczyć uczestnika koncertu z czarno-czerwoną flagą Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), organizacji odpowiedzialnej za rzeź wołyńską podczas, której zginęły dziesiątki tysięcy Polaków.

Donald Tusk skomentował wydarzenia z koncertu na platformie X. Wskazał, że Rosja stara się wywołać konflikt i nieporozumienia między Polską a Ukrainą poprzez różne prowokacje.