Kanadyjska fotoreporterka Valerie Zink ogłosiła na swoim prywatnym profilu na Facebooku, że rezygnuje z pracy w agencji prasowej Reuters po ośmiu latach współpracy jako freelancerka. Zink stwierdziła, że nie może dłużej pracować dla agencji, którą oskarża o “usprawiedliwianie i umożliwianie” systematycznego zabijania dziennikarzy w Gazie przez Izrael.

Zink, której prace były publikowane m.in. przez New York Times, Al-Dżazirę oraz media w Ameryce Północnej, Europie i Azji, powiedziała, że relacje Reutersa przyczyniły się do warunków, w których od października 2023 roku zginęło 246 dziennikarzy w wyniku izraelskich działań w Gazie.

Jako przykład podała sprawę Anasa al-Sharifa, nagrodzonego Pulitzerem korespondenta Al-Dżaziry, który zginął wraz ze swoją ekipą w Gazie 10 sierpnia.

“Reuters zdecydował się opublikować całkowicie bezpodstawne twierdzenie Izraela, że Al-Sharif był operatorem Hamasu – jedno z niezliczonych kłamstw, które media takie jak Reuters posłusznie powtarzają i legitymizują” – napisała Zink.

Utrwalanie izraelskiej propagandy

Zink skrytykowała również reakcję Reutersa na śmierć własnych pracowników.

W poniedziałek kamerzysta Hossam al-Masri znalazł się wśród 20 osób zabitych w izraelskim ataku na szpital Nasser.

Zink opisała to jako atak typu “double tap” – pierwszy nalot na cel cywilny, a następnie drugi, wymierzony w medyków, ratowników i dziennikarzy.

“Zachodnie media są bezpośrednio odpowiedzialne za tworzenie warunków, w których takie rzeczy mogą się dziać” – powiedziała, cytując dziennikarza Jeremy’ego Scahilla, który stwierdził, że “każde główne medium – od New York Timesa po Reutersa – działało jako taśma transmisyjna dla izraelskiej propagandy, wybielając zbrodnie wojenne i dehumanizując ofiary”.

Zink argumentowała, że powtarzając twierdzenia izraelskiego wojska bez ich weryfikacji, zachodnie media “umożliwiły zabicie większej liczby dziennikarzy w ciągu dwóch lat na jednym małym skrawku ziemi niż podczas I wojny światowej, II wojny światowej, Korei, Wietnamu, Afganistanu, Jugosławii i Ukrainy razem wziętych”.

Oskarżyła Reutersa o porzucenie al-Sharifa, nawet po tym, jak zdobył dla nich Nagrodę Pulitzera.

“Nie zmusiło ich to do obrony, gdy izraelskie siły umieściły go na liście celów... ani gdy apelował o ochronę po tym, jak izraelski rzecznik publicznie mu groził. Nie zmusiło ich to do uczciwego relacjonowania jego śmierci, gdy został wytropiony i zabity kilka tygodni później” – powiedziała.

Zink stwierdziła, że nie może już nosić legitymacji prasowej Reutersa bez “głębokiego wstydu i żalu”.

Obiecała zmienić kierunek swojej pracy, oddając hołd dziennikarzom z Gazy, których nazwała “najodważniejszymi i najlepszymi, jacy kiedykolwiek żyli”.

Globalne potępienie