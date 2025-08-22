Kilku pracowników brytyjskiej agencji informacyjnej Reuters wypowiedziało się w raporcie opublikowanym w czwartek na temat tego, co postrzegają jako proizraelskie, stronnicze nastawienie wśród redaktorów i kierownictwa firmy.

Na początku tego miesiąca, po zabójstwie palestyńskiego dziennikarza Anasa Al Sharifa przez Izrael, Reuters opublikował nagłówek: “Izrael zabija dziennikarza Al-Dżazira, którego określono jako lidera Hamasu”.

Wybór tak kontrowersyjnego nagłówka wywołał burzę, szczególnie że Al Sharif był wcześniej częścią zespołu Reuters, który zdobył Nagrodę Pulitzera w 2024 roku, jak donosi Declassified UK.

Nagłówek wywołał oburzenie w internecie i wzbudził niepokój wśród pracowników agencji Reuters, z których niektórzy prywatnie wyrażali obawy dotyczące tego, co opisują jako proizraelskie nastawienie w decyzjach redakcyjnych agencji.

Założona w Londynie w 1851 roku agencja Reuters, która codziennie dociera do ponad miliarda ludzi, stoi w obliczu rosnącej krytyki wewnętrznej.

Kilku obecnych i byłych pracowników Reuters, wypowiedziało się anonimowo dla Declassified UK. Opisali oni kulturę redakcyjną, która bagatelizuje cierpienie Palestyńczyków.

Wyraźna stronniczość

Jedna z redaktorek zrezygnowała w sierpniu 2024 roku, twierdząc, że jej wartości nie są zgodne z podejściem firmy do relacjonowania wojny Izraela w Strefie Gazy.

Do swojej rezygnacji dołączyła raport i list otwarty, wzywając kierownictwo do przestrzegania podstawowych zasad dziennikarskich. Jednak dział komunikacji Reuters zaprzecza, jakoby kiedykolwiek je otrzymał.

Według informacji przekazanych Declassified UK, po wybuchu wojny Izraela w Gazie grupa dziennikarzy Reuters przeprowadziła wewnętrzną analizę prawie 500 artykułów na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego opublikowanych w ciągu pięciu tygodni.

Wyniki wykazały znaczące uprzedzenia, ponieważ znacznie więcej zasobów i uwagi poświęcono perspektywom izraelskim i ofiarom, mimo że liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków w Strefie Gazy była znacznie wyższa.

W tamtym czasie zginęło ponad 11 000 Palestyńczyków, co stanowiło około dziesięciokrotność liczby izraelskich ofiar.

“Przeprowadzono kompleksowe wewnętrzne dochodzenie, obejmujące zarówno analizy ilościowe, jak i jakościowe naszych relacji” – powiedział jeden z pracowników Reuters w rozmowie z Declassified UK.