Ostateczna zgoda Izraela na realizację projektu osiedla E1 stanowi przełomowy moment. Przez dekady kolejne izraelskie rządy powstrzymywały się od realizacji tego planu właśnie ze względu na jego dalekosiężne konsekwencje.

Teraz, dając zielone światło na budowę ponad 3 400 jednostek mieszkalnych między Ma’ale Adumim a Wschodnią Jerozolimą, Izrael jasno określił swoje zamiary: nie tylko utrwalić okupację, ale także wymazać możliwość powstania państwa palestyńskiego.

Znaczenie E1 od dawna jest uznawane przez społeczność międzynarodową. Amerykańscy, europejscy, a nawet izraelscy urzędnicy ostrzegali, że budowa w tym miejscu uniemożliwi powstanie spójnego terytorialnie państwa palestyńskiego.

Powód jest prosty: projekt odetnie Wschodnią Jerozolimę od reszty okupowanego Zachodniego Brzegu i podzieli terytorium na północne i południowe fragmenty. Bez ciągłości terytorialnej rozwiązanie dwupaństwowe staje się geograficznie niewykonalne.

Dlatego izraelski minister finansów Bezalel Smotrich wyraził się tak dosadnie: “Państwo palestyńskie jest wymazywane ze stołu, nie sloganami, ale działaniami.”

To nie jest retoryczna figura. To formalne porzucenie procesu pokojowego.

Izrael otwarcie deklaruje to, co od dawna było oczywiste w praktyce — że nie ma zamiaru pozwolić na palestyńską suwerenność.

Dwa państwa, jedno złudzenie

Przez dekady rozwiązanie dwupaństwowe było podtrzymywane przez zachodnie rządy jako jedyny realny model pokoju. E1 teraz obnaża to jako fikcję. Poprzez celowe odcinanie palestyńskich społeczności od siebie nawzajem, Izrael nie tylko rozszerza osiedla, ale także czyni państwowość palestyńską strukturalnie niemożliwą.

Kolejne administracje USA, od Clintona po Obamę , sprzeciwiały się E1 właśnie z tego powodu. Unia Europejska od dawna określała to jako “czerwoną linię”. Jednakże Izrael przekroczył tę linię bez konsekwencji.

Tym razem nie było natychmiastowego komentarza ze strony USA. Ale kierunek działań jest jasny od lat: zapytany przez izraelskie radio wojskowe o stanowisko administracji Trumpa wobec E1, ambasador Mike Huckabee odpowiedział bez ogródek : “Decyzja o masowej zabudowie w E1 należy do rządu Izraela. Nie będziemy oceniać, czy to dobre, czy złe.”

Jeśli światowi przywódcy nadal będą powtarzać mantrę o rozwiązaniu dwupaństwowym, nie podejmując działań przeciwko E1, nie tylko będą się oszukiwać, ale także współuczestniczyć w grzebaniu ostatnich resztek tej wizji.

Nowa fala wywłaszczeń

Wpływ na ludzi jest równie dramatyczny. Poza dyplomatycznym żargonem o “wykonalności” i “ciągłości terytorialnej”, E1 zniszczy życie Palestyńczyków na miejscu.

Obszar przeznaczony pod zabudowę to nie pustkowie; obejmuje palestyńskie wsie i społeczności Beduinów, takie jak Khan al-Ahmar. Te obszary od dawna są zagrożone wyburzeniem.

Społeczności stoją w obliczu przymusowych wysiedleń. Projekt oznacza konfiskatę ziemi, wyburzanie domów i dalsze pozbawianie społeczności dostępu do ich rolniczych źródeł utrzymania.