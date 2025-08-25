Szef Sztabu Generalnego Izraela, Eyal Zamir, wezwał w niedzielę premiera Benjamina Netanjahu do zaakceptowania obecnej propozycji wymiany więźniów, ostrzegając, że okupacja miasta Gaza niesie ze sobą “poważne ryzyko” dla życia zakładników.
Apel ten pojawia się w kontekście rosnącej presji ze strony rodzin izraelskich zakładników, które domagają się zawarcia porozumienia w celu uwolnienia swoich bliskich.
W czwartek Netanjahu nakazał natychmiastowe negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników, jednocześnie kontynuując plany okupacji miasta Gaza i przesiedlenia jego mieszkańców.
Komentarze Netanjahu sugerują, że może on dążyć do zawarcia porozumienia na nowych warunkach, podczas gdy mediatorzy czekają na jego oficjalną odpowiedź na egipsko-katarską propozycję, która w dużej mierze jest zgodna z wcześniejszymi izraelskimi ustaleniami i została ostatnio zaakceptowana przez Hamas.
“Na stole leży propozycja i należy ją przyjąć teraz” – powiedział Zamir w wypowiedzi przekazanej przez izraelski Channel 13.
“Armia zapewniła warunki do jej realizacji, a decyzja leży teraz w rękach Netanjahu.”
Szef sztabu ponownie wyraził swoje obawy dotyczące planu okupacji miasta Gaza.
“Armia jest w stanie zająć Gazę, ale operacja może poważnie zagrozić życiu zakładników” – powiedział.
Rodziny zakładników z zadowoleniem przyjęły wypowiedzi Zamira.
Wymiana w dwóch etapach
“Szef sztabu odzwierciedla żądania większości izraelskiej opinii publicznej dotyczące kompleksowego porozumienia, które zwróci 50 zakładników i zakończy wojnę” – stwierdzono w oświadczeniu.
Izrael szacuje, że Hamas przetrzymuje 50 zakładników, w tym 20 żywych, podczas gdy Tel Awiw przetrzymuje ponad 10 800 Palestyńczyków, w obliczu doniesień organizacji praw człowieka o torturach i zaniedbaniach medycznych.
W piątek minister obrony Izraela, Israel Katz, zatwierdził plany armii dotyczące okupacji miasta Gaza, zapowiadając intensywny ostrzał i przesiedlenia ludności.
Według Channel 12 obecna propozycja porozumienia obejmuje izraelskie przegrupowanie w pobliżu granicy w celu umożliwienia dotarcia pomocy humanitarnej, tymczasowe 60-dniowe zawieszenie broni, podczas którego wymiana miałaby odbyć się w dwóch etapach – uwolnienie 10 żywych zakładników i 18 ciał Izraelczyków w zamian za palestyńskich więźniów – oraz rozmowy na temat trwałych ustaleń dotyczących zawieszenia broni.
Izrael zabił prawie 62 700 Palestyńczyków od października 2023 roku. Kampania wojskowa zdewastowała enklawę, która stoi w obliczu głodu.
W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Netanjahu i jego byłego ministra obrony, Yoava Gallanta, za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.
Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za swoją wojnę w enklawie.