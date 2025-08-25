WOJNA W GAZIE
2 min. czytania
Szef armii izraelskiej wzywa Netanjahu do przyjęcia obecnej propozycji wymiany więźniów
"Jest na stole umowa, którą należy teraz przyjąć" - mówi Eyal Zamir.
Szef armii izraelskiej wzywa Netanjahu do przyjęcia obecnej propozycji wymiany więźniów
Rodziny zakładników przyjęły z zadowoleniem słowa Zamira. / Reuters
25 sierpnia 2025

Szef Sztabu Generalnego Izraela, Eyal Zamir, wezwał w niedzielę premiera Benjamina Netanjahu do zaakceptowania obecnej propozycji wymiany więźniów, ostrzegając, że okupacja miasta Gaza niesie ze sobą “poważne ryzyko” dla życia zakładników.

Apel ten pojawia się w kontekście rosnącej presji ze strony rodzin izraelskich zakładników, które domagają się zawarcia porozumienia w celu uwolnienia swoich bliskich.

W czwartek Netanjahu nakazał natychmiastowe negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników, jednocześnie kontynuując plany okupacji miasta Gaza i przesiedlenia jego mieszkańców.

Komentarze Netanjahu sugerują, że może on dążyć do zawarcia porozumienia na nowych warunkach, podczas gdy mediatorzy czekają na jego oficjalną odpowiedź na egipsko-katarską propozycję, która w dużej mierze jest zgodna z wcześniejszymi izraelskimi ustaleniami i została ostatnio zaakceptowana przez Hamas.

“Na stole leży propozycja i należy ją przyjąć teraz” – powiedział Zamir w wypowiedzi przekazanej przez izraelski Channel 13.

“Armia zapewniła warunki do jej realizacji, a decyzja leży teraz w rękach Netanjahu.”

Szef sztabu ponownie wyraził swoje obawy dotyczące planu okupacji miasta Gaza.

“Armia jest w stanie zająć Gazę, ale operacja może poważnie zagrozić życiu zakładników” – powiedział.

Rodziny zakładników z zadowoleniem przyjęły wypowiedzi Zamira.

Wymiana w dwóch etapach

Polecane

“Szef sztabu odzwierciedla żądania większości izraelskiej opinii publicznej dotyczące kompleksowego porozumienia, które zwróci 50 zakładników i zakończy wojnę” – stwierdzono w oświadczeniu.

Izrael szacuje, że Hamas przetrzymuje 50 zakładników, w tym 20 żywych, podczas gdy Tel Awiw przetrzymuje ponad 10 800 Palestyńczyków, w obliczu doniesień organizacji praw człowieka o torturach i zaniedbaniach medycznych.

W piątek minister obrony Izraela, Israel Katz, zatwierdził plany armii dotyczące okupacji miasta Gaza, zapowiadając intensywny ostrzał i przesiedlenia ludności.

Według Channel 12 obecna propozycja porozumienia obejmuje izraelskie przegrupowanie w pobliżu granicy w celu umożliwienia dotarcia pomocy humanitarnej, tymczasowe 60-dniowe zawieszenie broni, podczas którego wymiana miałaby odbyć się w dwóch etapach – uwolnienie 10 żywych zakładników i 18 ciał Izraelczyków w zamian za palestyńskich więźniów – oraz rozmowy na temat trwałych ustaleń dotyczących zawieszenia broni.

Izrael zabił prawie 62 700 Palestyńczyków od października 2023 roku. Kampania wojskowa zdewastowała enklawę, która stoi w obliczu głodu.

W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Netanjahu i jego byłego ministra obrony, Yoava Gallanta, za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.

Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za swoją wojnę w enklawie.

PowiązaneTRT Global - Polska przeciwko izraelskim osiedlom na Zachodnim Brzegu
PowiązaneTRT Global - ONZ: Izraelskie ataki w Strefie Gazy zabiły prawie połowę wszystkich pracowników pomocy humanitarnej zamordowanych na świecie w 2024 roku
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us