Szef Sztabu Generalnego Izraela, Eyal Zamir, wezwał w niedzielę premiera Benjamina Netanjahu do zaakceptowania obecnej propozycji wymiany więźniów, ostrzegając, że okupacja miasta Gaza niesie ze sobą “poważne ryzyko” dla życia zakładników.

Apel ten pojawia się w kontekście rosnącej presji ze strony rodzin izraelskich zakładników, które domagają się zawarcia porozumienia w celu uwolnienia swoich bliskich.

W czwartek Netanjahu nakazał natychmiastowe negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników, jednocześnie kontynuując plany okupacji miasta Gaza i przesiedlenia jego mieszkańców.

Komentarze Netanjahu sugerują, że może on dążyć do zawarcia porozumienia na nowych warunkach, podczas gdy mediatorzy czekają na jego oficjalną odpowiedź na egipsko-katarską propozycję, która w dużej mierze jest zgodna z wcześniejszymi izraelskimi ustaleniami i została ostatnio zaakceptowana przez Hamas.

“Na stole leży propozycja i należy ją przyjąć teraz” – powiedział Zamir w wypowiedzi przekazanej przez izraelski Channel 13.

“Armia zapewniła warunki do jej realizacji, a decyzja leży teraz w rękach Netanjahu.”

Szef sztabu ponownie wyraził swoje obawy dotyczące planu okupacji miasta Gaza.

“Armia jest w stanie zająć Gazę, ale operacja może poważnie zagrozić życiu zakładników” – powiedział.

Rodziny zakładników z zadowoleniem przyjęły wypowiedzi Zamira.

Wymiana w dwóch etapach