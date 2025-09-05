Ihmisoikeusryhmät kertovat, että mielenosoituksilla on ollut vakavia seurauksia.

Human Rights Watch raportoi, että ainakin 10 ihmistä on kuollut ja yli 1 000 loukkaantunut yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa ja muissa levottomuuksissa.

Viranomaiset ovat pidättäneet yli 3 000 ihmistä eri puolilla maata, mitä ihmisoikeusjärjestö kuvaili laajaksi tukahduttamiseksi.

Hallitus ei ole vielä ilmoittanut, aikooko se tarkistaa kiistanalaisia asumisetuja tai turvallisuusjoukkojen toimintaa, mikä jättää avoimeksi kysymyksen siitä, säilyykö rauha juhlapäivän päätyttyä.