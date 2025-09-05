MAAILMA
Opiskelijaryhmät painostavat viranomaisia vastaamaan, kun ihmisoikeusjärjestöt raportoivat kuolemista, loukkaantumisista ja massiivisista pidätyksistä koko maassa tapahtuneiden levottomuuksien jälkimainingeissa.
Indonesia on rauhoittunut viikon väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen kansanedustajien eduista
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan ainakin 10 ihmistä on kuollut levottomuuksissa ja yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa. / AA
5. syyskuuta 2025

Indonesian pääkaupungin kadut olivat rauhallisia perjantaina yli viikon kestäneiden, osittain väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen, kun maa vietti profeetta Muhammadin syntymäpäivän juhlaa.

Opiskelijoiden, työntekijöiden ja ihmisoikeusryhmien johtamat mielenosoitukset saivat alkunsa kansanedustajien asumiskorvauksia koskevasta suuttumuksesta, mutta kiihtyivät sen jälkeen, kun poliisiauto törmäsi kuolettavasti moottoripyörätaksin kuljettajaan mielenosoituksen aikana Jakartassa.

Mielenosoitukset levisivät nopeasti muille alueille.

Kansanedustajien edut ja poliisin toimintatavat

Torstaina opiskelijaryhmät tapasivat ministereitä esittääkseen valituksensa kansanedustajien eduista ja poliisin käyttämistä taktiikoista mielenosoittajia vastaan. Aiemmin viikolla he olivat myös keskustelleet parlamentaarikkojen kanssa, mutta yritykset saada tapaaminen presidentti Prabowo Subianton kanssa aikaiseksi eivät ole toistaiseksi onnistuneet.

Ihmisoikeusryhmät kertovat, että mielenosoituksilla on ollut vakavia seurauksia.

Human Rights Watch raportoi, että ainakin 10 ihmistä on kuollut ja yli 1 000 loukkaantunut yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa ja muissa levottomuuksissa.

Viranomaiset ovat pidättäneet yli 3 000 ihmistä eri puolilla maata, mitä ihmisoikeusjärjestö kuvaili laajaksi tukahduttamiseksi.

Hallitus ei ole vielä ilmoittanut, aikooko se tarkistaa kiistanalaisia asumisetuja tai turvallisuusjoukkojen toimintaa, mikä jättää avoimeksi kysymyksen siitä, säilyykö rauha juhlapäivän päätyttyä.

