Eemeli Peltosen puoliso kertoo, miten lääkitys ajoi kansanedustajan itsemurhaan
SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurha Eduskuntatalolla 19. elokuuta järkytti koko Suomea. Nyt hänen puolisonsa on kertonut medialle syistä, jotka johtivat miehen mielenterveysongelmiin.
SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltonen, 30, kuoli 19. elokuuta Eduskuntatalossa. / Reuters
5. syyskuuta 2025

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurha Eduskuntatalolla 19. elokuuta aiheutti suurta järkytystä Suomessa. Nyt hänen puolisonsa Sofia Nevalainen on kertonut MTV3:n haastattelussa, että Peltoselle määrätty kortisonilääke vaikutti tämän mielenterveyteen.

Hänen työnsä politiikassa ei siis ollut mitenkään kytköksissä itsemurhaan.

“Eemelillä ei ollut taustaa mielenterveysongelmista, vaan kortikosteroidihoito aiheutti hänelle harvinaisen voimakkaita psyykkisiä sivuvaikutuksia”, Nevalainen kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Peltonen oli aiemmin kesällä kertonut sosiaalisessa mediassa terveysongelmistaan. Hän oli ollut useita viikkoja sairaslomalla munuaisvaivojen vuoksi.

Hänelle oli annettu diagnoosi minimal change -nimisestä harvinaisesta munuaissairaudesta ja hoidoksi Peltoselle määrättiin Prednisolon-niminen kortisonivalmiste. Ennuste oli hyvä.

Lääkkeen sivuvaikutuksina voi kuitenkin olla unettomuutta, sekavuutta, mielialan vaihtelua ja jopa masennusta. Vaikeita psykoosioireita tulee noin viidelle prosentille potilaista. Lääkettä määrätään usein eri sairauksien hoitoon.

Nevalainen ei tiedä, miten tarkkaan Peltosta varoitettiin sivuvaikutuksista.

Peltonen alkoi kärsiä ahdistuksesta, mutta ei saanut Nevalaisen mukaan tarpeeksi apua. Kuukauden päästä lääkityksen aloittamisesta kuvaan tulivat itsetuhoiset ajatukset.

“(Lääke)hoito aiheutti Eemelin kuoleman, ei sairaus. Se on minun näkemykseni”, hän sanoo.

Nevalainen aikoo tehdä asiasta potilasvahinkoilmoituksen.

