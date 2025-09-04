MAAILMA
Suomi palauttaa vakavista rikoksista tuomitun Milan Jaffin Irakiin
Maahanmuuttoviraston mukaan räppärinä tunnetun Jaffin kotiseudun turvallisuustilanne Irakissa on parantunut, eikä hänellä enää ole edellytyksiä kansainväliseen suojeluun.
4. syyskuuta 2025

Suomen Maahanmuuttovirasto on perunut räppärinä tunnetun ja vakavista rikoksista tuomitun Milan Jaffin oleskeluluvan ja määrännyt hänet karkotettavaksi Irakiin.

Maahanmuuttoviraston mukaan turvallisuustilanne Jaffin kotiseudulla Irakissa on parantunut, eikä miehellä ole enää edellytyksiä kansainväliseen suojeluun.

Jaffille määrätään myös toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto Schengen-alueelle ja EU:n jäsenvaltioihin.

Hän on viettänyt viime viikot säilöönotettuna Maahanmuuttoviraston ylläpitämässä Joutsenon vastaanottokeskuksessa, mistä hänet voidaan karkottaa heti, kun karkotusmääräys astuu voimaan.

Jaff on ilmoittanut juristinsa välityksellä, että hän haluaa perua tekemänsä valituksen karkotuspäätöksestä ja aikoo lähteä maasta vapaaehtoisesti.

Irakilainen Jaff tuli Suomeen alunperin teini-ikäisenä turvapaikanhakijana. Hän aloitti pikkurikoksista ja sai enimmäiset tuomionsa 19-vuotiaana, kun hän syyllistyi muun muassa kotirauhan rikkomiseen, varkauteen ja vaarallisen esineen hallussapitoon.

Samoihin aikoihin hän alkoi tekemään somevideoita, joissa hän muun muassa varasti takin Stockmannilta ja riisuutui alushousuilleen metrossa. Jaffin Instagram-tilille tuli kymmeniätuhansia seuraajia. Hän alkoi myös räppäämään ja julkaisi kappaleen, jonka nimi viittasi katujengiin.

Myöhemmin hän henkilöityi samaisen koko Suomea kuohuttaneen katujengijutun kasvoiksi. Hänet tuomittiin muun muassa raiskauksesta ja tapon yrityksestä lukuisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.

