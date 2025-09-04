Jaff on ilmoittanut juristinsa välityksellä, että hän haluaa perua tekemänsä valituksen karkotuspäätöksestä ja aikoo lähteä maasta vapaaehtoisesti.

Irakilainen Jaff tuli Suomeen alunperin teini-ikäisenä turvapaikanhakijana. Hän aloitti pikkurikoksista ja sai enimmäiset tuomionsa 19-vuotiaana, kun hän syyllistyi muun muassa kotirauhan rikkomiseen, varkauteen ja vaarallisen esineen hallussapitoon.

Samoihin aikoihin hän alkoi tekemään somevideoita, joissa hän muun muassa varasti takin Stockmannilta ja riisuutui alushousuilleen metrossa. Jaffin Instagram-tilille tuli kymmeniätuhansia seuraajia. Hän alkoi myös räppäämään ja julkaisi kappaleen, jonka nimi viittasi katujengiin.

Myöhemmin hän henkilöityi samaisen koko Suomea kuohuttaneen katujengijutun kasvoiksi. Hänet tuomittiin muun muassa raiskauksesta ja tapon yrityksestä lukuisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.