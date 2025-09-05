MAAILMA
Venäjä on tyrmännyt ulkomaalaiset joukot Ukrainan turvatakuina
Kreml viittasi vuoden 2022 Istanbulin kehykseen rauhanneuvottelujen perustana, ja vähätteli korkean tason tapaamisen mahdollisuuksia Ukrainan kanssa.
Peskov sanoi, että kaikki Ukrainan turvatakuut sisältyvät jo Istanbuliin vuonna 2022 pidettyjen rauhanneuvottelujen puitteisiin. (Kuva: Reuters) / Reuters
5. syyskuuta 2025

Kreml ilmoitti perjantaina, että ulkomaalaiset sotilasjoukot eivät voi tarjota turvatakuita Ukrainalle ja korosti, että merkittävän laatuisia valmisteluja on yhä tarpeen tehdä ennen kuin Moskovan ja Kiovan välisiä korkean tason neuvotteluja sodan lopettamiseksi voidaan järjestää.

Kommentit tulivat päivä sen jälkeen, kun 26 maata lupasi tarjota sodanjälkeisiä turvatakuita Ukrainalle. Näihin takuisiin sisältyy mahdollisuus, että kansainväliset joukot toimivat Ukrainan maalla, merellä ja ilmassa.

“Voivatko ulkomaalaiset, erityisesti eurooppalaiset ja amerikkalaiset, sotilasjoukot taata Ukrainan turvallisuuden? Ehdottomasti eivät”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi valtion uutistoimisto RIA:lle Itäisen talousfoorumin aikana Vladivostokissa.

“Tämä ei voi olla sellainen turvatakuu Ukrainalle, joka olisi hyväksyttävä meidän maallemme”, hän lisäsi.

Turvallisuustoimenpiteet sodan lopettamiseksi

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on yrittänyt edistää sopua, ilmassa on vain vähän merkkejä siitä, että sota, joka on nyt käynnissä kolmatta vuotta Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen, olisi lähellä ratkaisua.

Peskov totesi, että kaikki tarvittavat turvatakuut Ukrainalle sisältyvät jo Istanbulissa vuonna 2022 pidettyjen rauhanneuvottelujen puitteisiin. Tämä ehdotus sisälsi sen, että Ukraina luopuisi pyrkimyksistään liittyä Natoon ja omaksuisi neutraalin, ydinaseettoman aseman vastineeksi turvatakuista Yhdysvalloilta, Venäjältä, Kiinalta, Britannialta ja Ranskalta.

Hän lisäsi, että Moskova on tyytyväinen nykyiseen edustustasoon neuvotteluissa Kiovan kanssa.

“Ennen kuin voidaan järjestää korkean tai huipputason tapaaminen, on tehtävä valtava määrä työtä pienten kysymysten ja teknisten yksityiskohtien ratkaisemiseksi, jotka yhdessä muodostavat koko sovintoprosessin”, Peskov sanoi.

Pohjois-Korean taistelijat

Peskov käsitteli myös spekulaatioita Pohjois-Korean osallistumisesta ja selvensi, että pohjoiskorealaisia joukkoja ei ole sijoitettu Ukrainaan, vaan ainoastaan Venäjän alueelle.

Keskiviikkona Venäjän presidentti Vladimir Putin kiitti Kim Jong-unia pohjoiskorealaisten sotilaiden rohkeasta taistelusta Ukrainan joukkoja vastaan.

“Aloitteestanne, kuten hyvin tiedetään, erikoisjoukkojanne osallistui Kurskin alueen vapauttamiseen”, Putin sanoi Kimille tapaamisessa Kiinassa.

“Sotilaanne taistelivat rohkeasti ja sankarillisesti.”

Pohjoiskorealaiset joukot auttoivat Venäjää aiemmin tänä vuonna karkottamaan Ukrainan joukot Venäjän länsiosasta Kurskin alueelta.

