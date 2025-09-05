Kreml ilmoitti perjantaina, että ulkomaalaiset sotilasjoukot eivät voi tarjota turvatakuita Ukrainalle ja korosti, että merkittävän laatuisia valmisteluja on yhä tarpeen tehdä ennen kuin Moskovan ja Kiovan välisiä korkean tason neuvotteluja sodan lopettamiseksi voidaan järjestää.

Kommentit tulivat päivä sen jälkeen, kun 26 maata lupasi tarjota sodanjälkeisiä turvatakuita Ukrainalle. Näihin takuisiin sisältyy mahdollisuus, että kansainväliset joukot toimivat Ukrainan maalla, merellä ja ilmassa.

“Voivatko ulkomaalaiset, erityisesti eurooppalaiset ja amerikkalaiset, sotilasjoukot taata Ukrainan turvallisuuden? Ehdottomasti eivät”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi valtion uutistoimisto RIA:lle Itäisen talousfoorumin aikana Vladivostokissa.

“Tämä ei voi olla sellainen turvatakuu Ukrainalle, joka olisi hyväksyttävä meidän maallemme”, hän lisäsi.

Turvallisuustoimenpiteet sodan lopettamiseksi

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on yrittänyt edistää sopua, ilmassa on vain vähän merkkejä siitä, että sota, joka on nyt käynnissä kolmatta vuotta Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen, olisi lähellä ratkaisua.

Peskov totesi, että kaikki tarvittavat turvatakuut Ukrainalle sisältyvät jo Istanbulissa vuonna 2022 pidettyjen rauhanneuvottelujen puitteisiin. Tämä ehdotus sisälsi sen, että Ukraina luopuisi pyrkimyksistään liittyä Natoon ja omaksuisi neutraalin, ydinaseettoman aseman vastineeksi turvatakuista Yhdysvalloilta, Venäjältä, Kiinalta, Britannialta ja Ranskalta.

Hän lisäsi, että Moskova on tyytyväinen nykyiseen edustustasoon neuvotteluissa Kiovan kanssa.