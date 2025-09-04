Presidentti Alexander Stubb osallistui eilen keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien väliseen kokoukseen Tanskassa.

Kokouksen aiheina olivat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta. NB8- maiden johtajista paikalla olivat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja kokousta emännöivä Tanskan pääministeri Mette Fredriksen.

Kokouksen jälkeen annetussa julkilausumassa maiden johtajat toistivat tukensa Ukrainalle. Lausunnossa todettiin, että “Putin ei tahdo rauhaa”, ja että maat tulevat lisäämään sotilaallista tukeaan Ukrainalle.