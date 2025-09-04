MAAILMA
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen isännöi eilen keskiviikkona Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajia Kööpenhaminassa.
Presidentti Alexander Stubb kuvassa Tanskan pääministerin ja Ukrainan Volodymyr Zelenskyin kanssa. / Ritzau Scanpix via AP
Presidentti Alexander Stubb osallistui eilen keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien väliseen kokoukseen Tanskassa.

Kokouksen aiheina olivat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta. NB8- maiden johtajista paikalla olivat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja kokousta emännöivä Tanskan pääministeri Mette Fredriksen.

Kokouksen jälkeen annetussa julkilausumassa maiden johtajat toistivat tukensa Ukrainalle. Lausunnossa todettiin, että “Putin ei tahdo rauhaa”, ja että maat tulevat lisäämään sotilaallista tukeaan Ukrainalle.

Johtajat ilmaisivat myös huoltaan Venäjän kasvavasta yhteistyöstä Pohjois-Korean, Iranin ja Kiinan kanssa.

“Kun Eurooppa ja Yhdysvallat toimivat yhdessä, voimme saavuttaa todellisia ja pitkäkestoisia tuloksia”, lausunnossa lisättiin.

Stubb jatkaa torstaina matkaansa Pariisiin halukkaiden koalition kokoukseen, presidentin kanslia kertoo.

