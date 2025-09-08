Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Venäjän signaalihäirintä on vaikuttanyt yli 120 000 lentoon tämän vuoden aikana Ruotsissa, Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa.

SVT on nähnyt Ruotsin kuljetushallituksen yhdessä Suomen, Puolan ja Baltian maiden kanssa laatiman raportin aiheesta. Raportti välitettiin Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle.

Raportissa sanotaan, että Venäjän GPS-häirintä on yhä suurempi uhka lentoturvallisuudelle Itämeren alueella. Huhtikuussa häirintää kohdistettiin noin neljännekseen Itämeren alueella lennettyihin lentoihin. Joillain alueella jopa 42 prosenttia lennoista koki häirintää.

Häirinnän kohteeksi joutui 365 lentoyhtiötä.