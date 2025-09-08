MAAILMA
1 minuuttia lukemista
SVT: Venäjän GPS-häirintä vaikutti yli 120 000 lentoon Itämeren alueella tänä vuonna
Itämeren alueen maat - mukaan lukien Suomi - pitävät Venäjän häirintää uhkana lentoturvallisuudelle.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kone joutui väitetysti GPS-häirinnän kohteeksi Romaniassa syyskuun alussa. / Reuters
8. syyskuuta 2025

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Venäjän signaalihäirintä on vaikuttanyt yli 120 000 lentoon tämän vuoden aikana Ruotsissa, Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa.

SVT on nähnyt Ruotsin kuljetushallituksen yhdessä Suomen, Puolan ja Baltian maiden kanssa laatiman raportin aiheesta. Raportti välitettiin Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle.

Raportissa sanotaan, että Venäjän GPS-häirintä on yhä suurempi uhka lentoturvallisuudelle Itämeren alueella. Huhtikuussa häirintää kohdistettiin noin neljännekseen Itämeren alueella lennettyihin lentoihin. Joillain alueella jopa 42 prosenttia lennoista koki häirintää.

Häirinnän kohteeksi joutui 365 lentoyhtiötä.

Signaalihäirintä vaikuttaa lentojen GPS-paikannukseen ja muihin satelliittisysteemeihin. Se voi aiheuttaa navigointivirheitä ja jopa järjestelmien toimintahäiriöitä.

“Tilanne on meistä vakava, koska häirintä ei vähene, vaan lisääntyy jatkuvasti”, Ruotsin kuljetushallituksen osastopäällikkö Andreas Holmgren sanoi SVT:lle.

Rarportin mukaan häirinnän on paikannettu tulevan Kalingradista ja Pietarista sekä Smolenskin ja Rostovin alueilta

