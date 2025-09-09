MAAILMA
Viro kutsui Venäjän lähetystön asianhoitajan puhutteluun ilmatilan loukkauksen jälkeen
Venäläinen helikopteri loukkasi sunnuntaina Viron ilmatilaa itäisellä Suomenlahdella maan ulkoministeriön mukaan.
Viron ulkoministeri Margus Tsahkna. / Reuters
9. syyskuuta 2025

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna kertoi maan kutsuneen Venäjän lähetystön asianhoitajan puhutteluun maanantaina sen jälkeen, kun venäläishelikopteri loukkasi maan ilmatilaa sunnuntaina.

Venäläinen MI-8-helikopteri lensi Viron ulkoministeriön mukaan sunnuntaina maan ilmatilaan Suomenlahden itäosissa Vaindloon saaren lähistöllä. Helikopteri viipyi Viron ilmatilassa neljä minuuttia.

Maanantain Viron ulkoministeriö luovutti puhuttelun yhteydessä Venäjälle myös nootin aiheesta.

