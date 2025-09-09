9. syyskuuta 2025
Viron ulkoministeri Margus Tsahkna kertoi maan kutsuneen Venäjän lähetystön asianhoitajan puhutteluun maanantaina sen jälkeen, kun venäläishelikopteri loukkasi maan ilmatilaa sunnuntaina.
Venäläinen MI-8-helikopteri lensi Viron ulkoministeriön mukaan sunnuntaina maan ilmatilaan Suomenlahden itäosissa Vaindloon saaren lähistöllä. Helikopteri viipyi Viron ilmatilassa neljä minuuttia.
Maanantain Viron ulkoministeriö luovutti puhuttelun yhteydessä Venäjälle myös nootin aiheesta.