Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sunnuntaina, että yksittäiset Euroopan johtajat vierailevat Yhdysvalloissa maanantaina tai tiistaina keskustellakseen Venäjän ja Ukrainan sodan ratkaisemisesta.
Puhuessaan toimittajille palattuaan New Yorkin US Open -turnauksesta Trump mainitsi myös, että hän aikoo pian keskustella Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
"Tietyt eurooppalaiset johtajat tulevat maahamme maanantaina tai tiistaina yksittäin", Trump sanoi.
Ei ollut selvää, keihin Trump viittasi, eikä Valkoinen talo vastannut välittömästi pyyntöön antaa lisätietoja.
Trump lisäsi, ettei hän ollut "tyytyväinen" Venäjän ja Ukrainan sodan tilanteeseen, kun toimittajat kysyivät sunnuntaina yön aikana tapahtuneesta massiivisesta Venäjän ilmaiskusta, jonka ukrainalaiset viranomaiset kertoivat sytyttäneen Kiovan hallintorakennuksen tuleen.
Hän kuitenkin ilmaisi jälleen luottamuksensa siihen, että sota saadaan pian päätökseen.
"Venäjän ja Ukrainan tilanne, me hoidamme sen", Trump sanoi.