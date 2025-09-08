MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Euroopan johtajat vierailevat Yhdysvalloissa tällä viikolla keskustellakseen Ukrainan sodasta: Trump
Trump sanoi, että hän puhuu pian Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.
Euroopan johtajat vierailevat Yhdysvalloissa tällä viikolla keskustellakseen Ukrainan sodasta: Trump
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui medialle La Guardian lentokentällä New Yorkissa. / Reuters
8. syyskuuta 2025

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sunnuntaina, että yksittäiset Euroopan johtajat vierailevat Yhdysvalloissa maanantaina tai tiistaina keskustellakseen Venäjän ja Ukrainan sodan ratkaisemisesta.

Puhuessaan toimittajille palattuaan New Yorkin US Open -turnauksesta Trump mainitsi myös, että hän aikoo pian keskustella Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

"Tietyt eurooppalaiset johtajat tulevat maahamme maanantaina tai tiistaina yksittäin", Trump sanoi.

Ei ollut selvää, keihin Trump viittasi, eikä Valkoinen talo vastannut välittömästi pyyntöön antaa lisätietoja.

Suositeltu

Trump lisäsi, ettei hän ollut "tyytyväinen" Venäjän ja Ukrainan sodan tilanteeseen, kun toimittajat kysyivät sunnuntaina yön aikana tapahtuneesta massiivisesta Venäjän ilmaiskusta, jonka ukrainalaiset viranomaiset kertoivat sytyttäneen Kiovan hallintorakennuksen tuleen.

Hän kuitenkin ilmaisi jälleen luottamuksensa siihen, että sota saadaan pian päätökseen.

"Venäjän ja Ukrainan tilanne, me hoidamme sen", Trump sanoi.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us