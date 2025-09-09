Nepal on poistanut sosiaalisen median kiellon, joka aiheutti mielenosoituksia ja johti 19 ihmisen kuolemaan, hallituksen ministeri on kertonut.
Hallitus on perunut viime viikolla asetetun sosiaalisen median kiellon, ilmoitti hallituksen tiedottaja ja viestintä- ja informaatioteknologiaministeri Prithvi Subba Gurung tiistaina.
Päätös tehtiin sen jälkeen, kun 19 ihmistä kuoli ja yli 100 loukkaantui laajoissa mielenosoituksissa maanantaina, joita kutsuttiin nimellä 'Gen Z' -protestit. Mielenosoitukset saivat alkunsa kiellosta.
"Olemme peruneet sosiaalisen median kiellon. Alustat toimivat nyt", Gurung kertoi Reutersille.
Pääministeri K.P. Sharma Oli ilmaisi surunsa väkivaltaisuuksista, joita hän kuvaili "erilaisten itsekkäiden tahojen soluttautumiseksi."
Hän lisäsi, että hallitus maksaa korvauksia kuolleitten perheille ja tarjoaa ilmaista hoitoa loukkaantuneille.
"Tutkintakomitea perustetaan selvittämään tapahtumien syyt, arvioimaan vahingot ja ehdottamaan toimenpiteitä, jotta vastaavia tapauksia ei tapahtuisi tulevaisuudessa", Oli sanoi myöhään maanantai-iltana antamassaan lausunnossa.
'Gen Z' -mielenosoitukset
Muihinkin kaupunkeihin levinneitten mielenosoitusten järjestäjät kutsuvat niitä "Gen Z:n mielenosoituksiksi."
Heidän mukaansa mielenosoitukset heijastavat nuorten laajaa turhautumista hallituksen toimimattomuuteen korruption torjumisessa ja taloudellisten mahdollisuuksien lisäämisessä.
Hallitus päätti viime viikolla estää pääsyn useille sosiaalisen median alustoille, mukaan lukien Facebookiin, mikä lisäsi nuorten suuttumusta.
Viranomaisten mukaan esto kohdistui niihin sosiaalisen median alustoihin, jotka eivät olleet virallisesti rekisteröityneet osana vastatoimia väärennettyjä tilejä, väärää tietoa ja vihapuhetta kohtaan.
Nepalin suurin oppositiopuolue oli arvostellut päätöstä.