Joseph Aounin valinta Libanonin presidentiksi ja hänen pääministeriksi nimittämä Nawaf Salam ovat merkkejä Libanonin shiialaisen aseellisen ryhmän Hizbollahin vaikutusvallan heikkenemisestä. Hizbollah on pitkään nauttinut huomattavaa vaikutusvaltaa maan yhteiskunnassa ja politiikassa.

Libanonin viimeaikaiset tapahtumat osuvat aikaan, jolloin Iranin tukema Hizbollah kärvistelee eksistentiaalisen kriisin kourissa Israelin surmattua sen pitkäaikaisen johtajan Hasan Nasrallahin ja tuhansia sen jäseniä demoralisoineen hakulaitehyökkäyksen jälkeen.

Aounin valinta täyttää presidentin viran, joka on ollut tyhjänä vuodesta 2022 parlamentaarisen yksimielisyyden puutteen vuoksi. Tämä osoittaa maan johtavien poliittisten hahmojen halukkuutta joustaa säännöistä yhteisen hyvän vuoksi.

Vaikka Libanonin perustuslain mukaan armeijan komentaja ei voi toimia presidenttinä, maan poliittinen eliitti ei ole kyseenalaistanut Aounin oikeutusta toimia tässä virassa, kertoo Libanonin historiaan ja uskonnollisiin ryhmittymiin erikoistunut asiantuntija Tuba Yildiz.

Vuodesta 2017 lähtien Libanonin hajanaisia asevoimia johtanut Aoun on säilyttänyt hyvät suhteet maan entisiin siirtomaavaltoihin, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan, sekä Saudi-Arabiaan. Aoun on maroniittikristitty, kuten hänen edeltäjänsäkin Libanonin poliittisessa järjestelmässä, joka perustuu ryhmittymiin. Yildizin mukaan hän kuitenkin eroaa edeltäjistään merkittävästi.

Aounin etäisyys Hizbollahiin ja sen liittolaisiin erottaa hänet esimerkiksi Michel Aounista, jolla oli tiiviit yhteydet sekä Hizbollahiin että Syyrian syrjäytetyn johtajan Bašar al-Assadin hallintoon.

Michel Aoun ja Joseph Aoun eivät ole sukua toisilleen, vaikka heillä on sama sukunimi.

Yildizin mukaan Assadin hallinnon kaatuminen vaikutti myös armeijan komentajan valintaan presidentiksi. Assad oli Iranin ja Hizbollahin vankka liittolainen.

"On yleisesti tiedossa, että suurin osa Libanonin presidenteistä on valittu Syyrian Baath-puolueen hyväksynnällä sisällissodan jälkeen", Yildiz kertoo TRT Worldille.

Toinen merkittävä maroniittipoliitikko Suleiman Frangieh, jota Hizbollah tuki, vetäytyi ehdokkuudestaan viime hetkellä ja ilmoitti tukevansa Aounia. Tämä osoittaa Hizbollahin vaikutusvallan vähenemistä presidentinvaalissa, Yildiz sanoo.

Vaikka Hizbollahin tukemat lainsäätäjät eivät osallistuneet presidentinvaalin ensimmäiseen kierrokseen osoittaakseen Aounille, että hän tarvitsee ryhmän tukea, he äänestivät hänen puolestaan toisella kierroksella.

Tämä johtui Hizbollahin ymmärryksestä, että "yritykset estää Joseph Aounin valinta olisivat turhia muuttuneen poliittisen todellisuuden vuoksi", Yildiz sanoo.

Iranilais-kanadalainen poliittinen analyytikko Ghoncheh Tazmini toteaa myös, että Aounin valinta on merkki Iranin johtaman ‘Vastarinnan akselin‘ vaikutusvallan vähenemisestä.

Hizbollah, Syyrian entinen Assad-hallinto, Irakin shiialaiset ryhmät, Jemenin huthit ja Hamas kuuluvat tähän vastarintaliittoumaan.

"Hallitessaan Libanonin politiikkaa yli kahden vuosikymmenen ajan ryhmä on kohdannut merkittäviä tappioita 14 kuukautta kestäneessä konfliktissa Israelin kanssa – johtohahmojen kuolemia ja alueellisen liittolaisen Assadin heikkenemistä. Assad mahdollisti aseiden siirrot Iranista", Tazmini kertoo TRT Worldille.

Sektariaaninen politiikka

Vaikka Aounilla ei ole varsinaista poliittista kokemusta, Yildiz uskoo, että tämä voi olla etu hänelle ja maalle. Presidentillä ei ole sidoksia parlamentin ryhmittymiin, jotka ovat pitkään olleet jakautuneita uskonnollisten linjojen mukaan kristittyjen, sunnien ja shiiojen välillä.

Yildiz kuitenkin varoittaa, että Aounin on vaikea saavuttaa merkittäviä läpimurtoja taloudellisissa ja sotilaallisissa kysymyksissä, kuten Hizbollahin aseellisen läsnäolon poistamisessa tai pitkään “jumiutuneessa” poliittisessa järjestelmässä. Tämä viittaa maan "institutionalisoituneeseen sektariaaniseen rakenteeseen", joka perustuu uskonnosta riippuvaan tunnustuksellisuuteen ja sektariaanisiin jakolinjoihin.

Libanonissa, jossa on hieman yli viisi miljoonaa asukasta, on suuria kristittyjen, sunnien ja shiiojen yhteisöjä sekä druusien etninen uskonnollinen ryhmä. Maan poliittinen järjestelmä perustuu näiden uskonnollisten ryhmien edustamiseen, joilla on omat puolueensa valtakunnallisten puolueiden sijaan.

Libanonissa presidentti on aina ollut maroniitti, pääministeri sunnimuslimi ja parlamentin puhemies shiia. Parlamentti on myös jakautuneiden uskonnollisten voimien näyttämö, jotka ovat liittoutuneet eri ulkovaltojen kanssa.

Yleisesti ottaen saudien ja muiden Persianlahden valtioiden vaikutusvalta on perinteisesti ollut suurta Libanonin sunniryhmissä, kun taas Iran tukee maan shiialaisia ryhmiä. Kristityillä ryhmillä on pitkäaikaiset siteet länsimaihin.

Maan monimutkainen poliittinen maisema on kuitenkin nähnyt myös epätavallisia liittoutumia. Esimerkiksi entinen presidentti Michel Aoun muodosti yhteistyösuhteen Iranin, shiialaisen muslimimaan, kanssa, kun taas nykyisellä presidentillä on hyvät suhteet saudien, sunnimuslimidynastian, kanssa.

Tazmini uskoo, että Aoun kohtaa “valtavia haasteita” nykyisessä tilanteessa.

Vaikka hän on linjassa Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian alueellisten etujen kanssa, hänellä tulee olemaan "vaativa tehtävä muodostaa uusi hallitus Libanonin monimutkaisessa tunnustuksellisessa vallanjakojärjestelmässä", hän sanoo.

Presidentin on myös vaikea kääntää "kuuden vuoden taloudellinen laskusuhdanne nousuun syvällisten poliittisten jakolinjojen ja alhaisen julkisen luottamuksen keskellä", Tazmini lisää.

Yildiz kuitenkin varoittaa, ettei Hizbollahia pidä täysin aliarvioida.

"Se on poliittinen puolue, joka edustaa maan shiialaista yhteisöä... Siksi, jos uusi johto aikoo harjoittaa inklusiivista politiikkaa, heidän on oltava jossain määrin hyvissä väleissä Hizbollahin kanssa", hän lisää.

Tazmini on samaa mieltä Yildizin kanssa.

"Hizbollah on syvälle juurtunut Libanonin sosiaaliseen ja poliittiseen rakenteeseen, mikä tekee sen eristämisestä tai neutraloimisesta mahdotonta," hän sanoo.

Suosittu uusi pääministeri

Huolimatta Libanonin monimutkaisesta poliittisesta rakenteesta, pääministeriksi nimitetty Salam, joka on entinen kansainvälisen tuomioistuimen päätuomari, on saanut paljon huomiota viimeaikaisilla päätöksillään Israelin brutaalista sodasta Gazassa. Hänellä on sekä kansainvälistä että paikallista mainetta pätevyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

Salam, joka tulee merkittävästä sunniperheestä, oli ehdolla pääministeriksi jo vuonna 2022, mutta Mikati valittiin tuolloin Hizbollahin vaikutuksen vuoksi, Yildiz kertoo.

Hänen diplomaattiset taitonsa voivat auttaa Libanonia selviytymään poliittisista kriiseistään. Ulkomaiden sekaantuminen on vaikuttanut maassa voimakkaasti monien vuosikymmenten ajan.

Salam on puhunut valtion yksinoikeudesta aseiden hallintaan ja luvannut "laajentaa Libanonin valtion auktoriteettia koko sen alueella" sekä "työskennellä vakavasti YK:n päätöslauselman 1701 täytäntöönpanemiseksi," joka vaatii Hizbollahin vetäytymistä Etelä-Libanonista.