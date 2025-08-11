Espanjan hallitus määräsi maanantaina Jumillan kaupungin poistamaan kiellon, joka esti uskonnollisten juhlien järjestämisen kunnallisissa urheilutiloissa. Kieltoa on arvosteltu, sillä sen katsotaan kohdistuneen erityisesti jo pitkään järjestettyihin muslimien juhliin.
Jumillan kaupunginvaltuusto Murcian alueella Kaakkois-Espanjassa hyväksyi kiellon viime viikolla konservatiivisen Kansanpuolueen (PP) tuella. Päätöksen perusteluna oli alueen perinteisten arvojen edistäminen ja säilyttäminen.
Äärioikeistolainen Vox-puolue vaati kieltoa vastineeksi tuestaan PP:n pormestarin kuntabudjetille.
Espanjan kansallinen hallitus tuomitsi kiellon nopeasti. Kotouttamisesta ja maahanmuutosta vastaava ministeri Elma Sainz kutsui päätöstä ”rasistiseksi aloitteeksi”.
Aluepolitiikasta vastaava ministeri Ángel Víctor Torres ilmoitti maanantaina X:ssä, että keskushallitus on virallisesti määrännyt Jumillan kaupunginvaltuuston kumoamaan kiellon, koska se rikkoo perustuslakia.
Jumillassa, noin 27 000 asukkaan viinikaupungissa asuu merkittävä muslimiyhteisö, jonka jäsenistä monet työskentelevät maatalousalalla.
Yhteisö on jo vuosien ajan käyttänyt urheilutiloja juhliin, kuten Eid al-Fitriin, joka päättää pyhän Ramadan-paastokuukauden.
Kiista syntyi vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun äärioikeistolaiset ryhmät ja maahanmuuttajataustaiset asukkaat ottivat yhteen useana yönä toisessa Murcian kaupungissa, kun nuoren pohjoisafrikkalaisen väitettiin pahoinpidelleen eläkeläismiehen.
Jopa Espanjan katolinen kirkko arvosteli Jumillan kieltoa, todeten, että julkiset uskonnolliset ilmaisut ovat suojattuja uskonnonvapauden oikeuden nojalla.
Voxin johtaja Santiago Abascal ilmaisi hämmennyksensä kirkon kannasta ja vihjasi sen liittyvän julkiseen rahoitukseen tai kirkon hyväksikäyttöskandaaleihin, jotka hänen mukaansa ovat ”vaientaneet” instituution.