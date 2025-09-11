Itävallan integraatio-, perhe- ja EU-asioiden ministeri Claudia Plakolm ilmoitti keskiviikkona, että hallitus on sopinut huivikiellosta alle 14-vuotiaille koululaisille.
Plakolm kertoi kabinetin kokouksen jälkeen, että kielto astuu voimaan syksyllä.
Hän totesi, että kielto koskee sekä julkisia että yksityisiä kouluja, ja korosti, että sääntöjen rikkominen johtaa tapaamiseen perheen kanssa, minkä jälkeen vanhemmille voidaan määrätä sakkoja 150 euron ja 1 000 euron väliltä.
Kun Plakolmilta kysyttiin, miksi oppilaat voivat käyttää ristiä mutta eivät huivia, hän väitti, että huivi on "sorron symboli".
Hän sanoi, että valtion velvollisuus on varmistaa, että tytöt voivat kasvaa vapaasti tekemään omia valintojaan, ja korosti, että koulujen on oltava turvallisia ympäristöjä kehitykselle, joissa mikään ei saa estää sitä.
”Tyttöjen tulee voida kasvaa vapaasti, näkyvästi ja itsevarmasti maassamme”, hän kirjoitti viestissä X:ssä.
”Siksi olemme päättäneet kieltää lasten huivit. Kieltoa tukee toimenpidepaketti, joka sisältää vanhempien tietoisuuden lisäämistä, tyttöjen voimaannuttamista ja johdonmukaista työtä poikien kanssa”, hän kirjoitti.
Itävallan islamilainen uskonnollinen yhteisö (IGGO) arvosteli päätöstä ja huomautti, että kaikki aiemmat pyrkimykset löytää perustuslaillinen ratkaisu jätettiin huomiotta.
”Huivikielto on symbolista politiikkaa lasten ja demokratian kustannuksella”, järjestö totesi lausunnossaan.
Se varoitti, että päätös heikentää luottamusta oikeusvaltioon ja uhkaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, samalla kun se leimaa ja syrjäyttää lapsia sen sijaan, että voimaannuttaisi heitä.
Itävallan perustuslakituomioistuin kumosi huivikiellon vuonna 2020 osittain siksi, että se kohdistui muslimeihin.