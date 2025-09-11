Itävallan integraatio-, perhe- ja EU-asioiden ministeri Claudia Plakolm ilmoitti keskiviikkona, että hallitus on sopinut huivikiellosta alle 14-vuotiaille koululaisille.

Plakolm kertoi kabinetin kokouksen jälkeen, että kielto astuu voimaan syksyllä.

Hän totesi, että kielto koskee sekä julkisia että yksityisiä kouluja, ja korosti, että sääntöjen rikkominen johtaa tapaamiseen perheen kanssa, minkä jälkeen vanhemmille voidaan määrätä sakkoja 150 euron ja 1 000 euron väliltä.

Kun Plakolmilta kysyttiin, miksi oppilaat voivat käyttää ristiä mutta eivät huivia, hän väitti, että huivi on "sorron symboli".

Hän sanoi, että valtion velvollisuus on varmistaa, että tytöt voivat kasvaa vapaasti tekemään omia valintojaan, ja korosti, että koulujen on oltava turvallisia ympäristöjä kehitykselle, joissa mikään ei saa estää sitä.

”Tyttöjen tulee voida kasvaa vapaasti, näkyvästi ja itsevarmasti maassamme”, hän kirjoitti viestissä X:ssä.