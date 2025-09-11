Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb ja presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ovat molemmat torstaina vierailulla Ukrainassa.
Presidentti Stubb tapaa Kiovassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, kun taas Innes-Stubb on Zelenskyin puolison Olena Zelenskan vieraana tämän järjestämässä huippukokouksessa, johon on kutsuttu maailman johtajien puolisoita.
Kokouksessa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Vieraiden joukossa on muun muassa Tanskan ja Viron ensimmäiset naiset.
Stubbin ja Zelenskyin välisten keskusteluiden aiheina Kiovassa ovat, pyrkimykset Ukrainan sodan päättämiseksi, Suomen tuki Ukrainalle, Ukrainan integraatio Eurooppaan ja turvatakuut.
Tiedotustilaisuudessa Stubb sanoi turvatakuissa tapahtuneen paljon edistystä Washingtonin tapaamisen jälkeen.
Stubb myös sanoi Venäjän etsivän tietoisesti eskalaatiota.
“Ukraina haluaa rauhaa, Venäjä ei. Siksi Ukrainan EU-jäsenyys on tärkeää. Ukraina on Euroopan maa, vaikka kaikki EU-maat eivät tätä tue”, hän sanoi.