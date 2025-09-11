MAAILMA
Liettua: Ei varmuutta siitä, että Venäjän Puolan ilmatilan loukkaukset tarkoituksellisia
Liettuan ulkoministeri sanoi torstaina, että maalla ei ollut vahvistusta siitä, että Venäjän tekemät Puolan ilmatilan loukkaukset olisivat olleet tarkoituksellisia.
Alasammutut droonit saivat aikaan sotilaspartiointia Puolassa. / Reuters
18 tuntia sitten

Liettuan ulkoministeri Kęstutis Budrys sanoi torstaina, että maalla ei ollut vahvistusta siitä, että Venäjän keskiviikkona tekemät Puolan ilmatilan loukkaukset olisivat olleet tarkoituksellisia.

Puola ampui alas sen ilmatilaan tulleita drooneja keskiviikkona Venäjän tehtyä laajan hyökkäyksen Länsi-Ukrainaan. Ilmatilan loukkaukset aktivoivat Naton ilmapuolustuksen, ja Puola kutsui tapahtunutta “aggressioksi”.

Maan pääministerin Donald Tuskin mukaan Puolan ilmatilaan tuli ainakin 19 droonia, joista kolme ammuttiin alas.

Puola on nyt ensimmäinen Nato-maa, joka on ampunut laukauksia Ukrainan sodan aikana.

Puola vaatii Naton 4. artiklan aktivoimista.

LÄHDE:Reuters
