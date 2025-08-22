Turkin kansalaisjärjestöt ovat työskennelleet 683 päivää lievittääkseen Israelin hyökkäysten aiheuttamaa ruokakriisiä Gazassa sitten 7. lokakuuta 2023.
Järjestöt ovat säännöllisesti lähettäneet ruokaa, vaatteita, lääkkeitä, lääkinnällisiä tarvikkeita ja muita elintärkeitä tavaroita keskittyen erityisesti pahenevan ruokapulan ratkaisemiseen.
Turkin Punainen Puolikuu
Turkin Punainen Puolikuu on johtanut viittä ”Hyvyyden laiva” -operaatiota, joissa 10 laivaa on kuljettanut 869 kuorma-autollista (15 089 tonnia) apua, pääasiassa ruokaa, hygieniatuotteita ja lääkinnällisiä tarvikkeita.
Tammikuussa se toimitti 52 164 purkkia lihaa Eid Al Adha -lahjoituksista Turkin katastrofi- ja hätätilahallinnon (AFAD) ja UNRWA:n kautta, kun taas 261 tonnia purkkilihaa Turkin 15. avustuslaivasta odottaa pääsyä alueelle.
Sen keittiöt Gazassa tarjoavat päivittäin jopa 21 000 ateriaa, ja tähän mennessä on jaettu 6,83 miljoonaa ateriaa.
Lisäksi se on toimittanut 400 tonnia paikallisesti hankittuja tarvikkeita, ja marraskuusta 2024 lähtien se on jakanut 1,66 miljoonaa litraa juomavettä, ja jakelut jatkuvat, kun olosuhteet sallivat.
29. marraskuuta 2024 lähtien järjestö aloitti juomaveden jakelun Gazassa säiliöautojen avulla, tarjoten 20 litraa vettä perhettä kohden ja yhteensä 20 tonnia vettä päivässä.
Tähän mennessä Turkin Punainen Puolikuu on toimittanut alueelle 1,66 miljoonaa litraa juomavettä, ja jakelut jatkuvat, kun olosuhteet sallivat.
Jordaniasta hankituista 5 000 ruokapaketista 2 500 jaettiin helmikuussa, ja loput odottavat jakelua. Vaikka rajoitukset ovat vaikeuttaneet toimintaa, 165 405 avustusrekasta on purettu Egyptin Punaisen Puolikuun varastossa, ja loput odottavat lajittelua.
Deniz Feneri
Deniz Feneri -järjestö tarjoaa päivittäin lämpimiä aterioita 15 000 ihmiselle kymmenen keittiön kautta, jotka on perustettu Gazan pohjois-, etelä- ja keskiosiin. Ateriat jaetaan leireille ja niitä tarvitseville perheille vapaaehtoisten ja paikallisen henkilökunnan avulla.
Järjestö vastaa myös yhteen Gazan kriittisimmistä ongelmista — veden saantiin infrastruktuurin tuhoutumisen jälkeen — toimittamalla päivittäin 15 tonnia puhdasta juomavettä ja pitämällä kaksi aktiivista kaivoa toiminnassa. Lisäksi se tarjoaa ruokaa Al Wafa -sairaalalle Gazassa, mukaan lukien kolme ateriaa päivässä potilaille ja heidän hoitajilleen.
IHH
IHH Humanitarian Relief Foundation on jakanut hyökkäysten alusta lähtien 35,19 miljoonaa lämmintä ateriaa alueella. Järjestö on myös toimittanut 127,63 miljoonaa leipää ja 1,2 miljoonaa erilaista ruokatarviketta, kuten säilykkeitä, pastaa, valmisateriapaketteja ja hedelmämehua.
Järjestö on jakanut 206 521 ruokapakettia, 129 789 jauhosäkkiä ja 17 848 vihannespakettia Gazan asukkaille. Lisäksi se on toimittanut 2 567 säiliöautollista juomavettä ja lihapaketteja.
Cansuyu-järjestö
Cansuyu-järjestö on hyökkäysten alusta lähtien lähettänyt 102 kuorma-autollista apua, jotka sisälsivät ruokapaketteja, jauhoja, riisiä, öljyä, palkokasveja, pastaa ja muita välttämättömyyksiä.
Se on toimittanut 3 000 ruokapakettia, 285 000 leipäpakettia, 750 vihannespakettia, 500 kaasusäiliötä, 349 300 lämmintä ateriaa ja 1 806 säiliöautollista juomavettä.
Järjestö on myös toimittanut viisi säiliöautollista puhdasta vettä ja lämpimiä aterioita 500 ihmiselle Gazan pohjoisosassa yhteistyökumppaninsa kautta ja jatkaa aterioiden tarjoamista etelässä.
Tähän mennessä se on toimittanut 1 273 tonnia ruokatarvikkeita Gazan ulkopuolelta, ja 20 hätäapurekkaa odottaa pääsyä rajalla.
IDDEF
Istanbulissa toimiva Humanitaaristen järjestöjen liitto (IDDEF) on toimittanut 4 miljoonaa lämmintä ateriaa, 200 000 ruokaa, hedelmä-vihannes- ja hygieniapakettia, 350 000 leipäpakettia ja 320 tonnia jauhoja.
Sen varastoista Egyptissä ja Jordaniassa on lähetetty 204 kuorma-autollista apua alueelle, ja se on osallistunut kahdeksalla avustusrekalla kolmeen AFAD:in organisoimaan avustuslaivaan. Lisäksi se on lähettänyt 300 000 annosta purkkilihaa Gazaan, ja 264 600 800 gramman purkkia odottaa lähettämistä Jordaniassa.
IDDEF jakaa tällä hetkellä 3 000 lämmintä ateriaa ja 50 000 leipää päivittäin Gazassa sekä 25 000 litraa puhdasta vettä päivässä kahden säiliöauton avulla, jotka saavat vettä alueen vedenpuhdistuslaitoksista.
Doctors Worldwide
Doctors Worldwide on tarjonnut 7. lokakuuta lähtien terveydenhuoltoa, ruokaa ja hygieniatarvikkeita yli 43 000 perheelle ja yli 900 000 ihmiselle Gazassa. Tiimit tarjoavat hoitoa Al Shifa-, Al Aqsa- ja Al Ahli -sairaaloissa sekä rokotuksia ja äidinmaidonkorviketta lapsille ja raskaana oleville naisille UNICEF:in kanssa perustetussa terveyspisteessä leirillä pohjoisessa.
Järjestö on myös tarjonnut palkkatukea yli 280 terveydenhuollon työntekijälle ja toimittanut lääkkeitä, ruokaa, hygienia-apua ja purkkilihaa 155 000 ihmiselle Egyptin ja Jordanian kautta.
Sadakatasi-järjestö
Sadakatasi-järjestö on tarjonnut terveydenhuoltoa, ruokaa, suojaa ja hätäapua noin 2 miljoonalle ihmiselle Gazassa.
Se on toimittanut kuusi ambulanssia ja kymmeniä tuhansia laatikollisia lääkkeitä sairaaloille sekä majoittanut 1 000 perhettä kahdessa telttakaupungissa ja 400 opiskelijaa kahdessa telttakoulussa.
Järjestö on jakanut ruokapaketteja 22 000 perheelle, jauhoja 4 000 perheelle, leipää 110 000 perheelle, 475 säiliöautollista vettä ja kaksi kuorma-autollista juomavettä ympäri Gazan.
Lisäksi se on tarjonnut lämpimiä aterioita 1,2 miljoonalle ihmiselle, tukenut sairaaloita seitsemällä tonnilla polttoainetta ja jatkanut humanitaarista apua, mukaan lukien vaatteiden, peittojen, telttojen ja lihan jakelua.
Turkki-Palestiina humanitaarisen avustusoperaation puitteissa 16 avustuslaivaa on myös lähetetty Mersinin satamasta Egyptin Al Arishin satamaan AFAD:in koordinoimana 7. lokakuuta 2023 lähtien.