Cansuyu-järjestö on hyökkäysten alusta lähtien lähettänyt 102 kuorma-autollista apua, jotka sisälsivät ruokapaketteja, jauhoja, riisiä, öljyä, palkokasveja, pastaa ja muita välttämättömyyksiä.

Se on toimittanut 3 000 ruokapakettia, 285 000 leipäpakettia, 750 vihannespakettia, 500 kaasusäiliötä, 349 300 lämmintä ateriaa ja 1 806 säiliöautollista juomavettä.

Järjestö on myös toimittanut viisi säiliöautollista puhdasta vettä ja lämpimiä aterioita 500 ihmiselle Gazan pohjoisosassa yhteistyökumppaninsa kautta ja jatkaa aterioiden tarjoamista etelässä.

Tähän mennessä se on toimittanut 1 273 tonnia ruokatarvikkeita Gazan ulkopuolelta, ja 20 hätäapurekkaa odottaa pääsyä rajalla.

IDDEF

Istanbulissa toimiva Humanitaaristen järjestöjen liitto (IDDEF) on toimittanut 4 miljoonaa lämmintä ateriaa, 200 000 ruokaa, hedelmä-vihannes- ja hygieniapakettia, 350 000 leipäpakettia ja 320 tonnia jauhoja.

Sen varastoista Egyptissä ja Jordaniassa on lähetetty 204 kuorma-autollista apua alueelle, ja se on osallistunut kahdeksalla avustusrekalla kolmeen AFAD:in organisoimaan avustuslaivaan. Lisäksi se on lähettänyt 300 000 annosta purkkilihaa Gazaan, ja 264 600 800 gramman purkkia odottaa lähettämistä Jordaniassa.

IDDEF jakaa tällä hetkellä 3 000 lämmintä ateriaa ja 50 000 leipää päivittäin Gazassa sekä 25 000 litraa puhdasta vettä päivässä kahden säiliöauton avulla, jotka saavat vettä alueen vedenpuhdistuslaitoksista.

Doctors Worldwide

Doctors Worldwide on tarjonnut 7. lokakuuta lähtien terveydenhuoltoa, ruokaa ja hygieniatarvikkeita yli 43 000 perheelle ja yli 900 000 ihmiselle Gazassa. Tiimit tarjoavat hoitoa Al Shifa-, Al Aqsa- ja Al Ahli -sairaaloissa sekä rokotuksia ja äidinmaidonkorviketta lapsille ja raskaana oleville naisille UNICEF:in kanssa perustetussa terveyspisteessä leirillä pohjoisessa.

Järjestö on myös tarjonnut palkkatukea yli 280 terveydenhuollon työntekijälle ja toimittanut lääkkeitä, ruokaa, hygienia-apua ja purkkilihaa 155 000 ihmiselle Egyptin ja Jordanian kautta.

Sadakatasi-järjestö

Sadakatasi-järjestö on tarjonnut terveydenhuoltoa, ruokaa, suojaa ja hätäapua noin 2 miljoonalle ihmiselle Gazassa.

Se on toimittanut kuusi ambulanssia ja kymmeniä tuhansia laatikollisia lääkkeitä sairaaloille sekä majoittanut 1 000 perhettä kahdessa telttakaupungissa ja 400 opiskelijaa kahdessa telttakoulussa.

Järjestö on jakanut ruokapaketteja 22 000 perheelle, jauhoja 4 000 perheelle, leipää 110 000 perheelle, 475 säiliöautollista vettä ja kaksi kuorma-autollista juomavettä ympäri Gazan.

Lisäksi se on tarjonnut lämpimiä aterioita 1,2 miljoonalle ihmiselle, tukenut sairaaloita seitsemällä tonnilla polttoainetta ja jatkanut humanitaarista apua, mukaan lukien vaatteiden, peittojen, telttojen ja lihan jakelua.

Turkki-Palestiina humanitaarisen avustusoperaation puitteissa 16 avustuslaivaa on myös lähetetty Mersinin satamasta Egyptin Al Arishin satamaan AFAD:in koordinoimana 7. lokakuuta 2023 lähtien.