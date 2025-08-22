GAZAN SOTA
Suomen lisäksi lausunnon allekirjoitti 20 muuta maata ja EU.
Israelin miehittämiä alueita lähellä E1-aluetta, jonne asutusta suunnitellaan. / AP
14 tuntia sitten

Suomi oli 21 maan joukossa, jotka allekirjoittivat yhdessä EU:n kanssa torstaina yhteisen Israelin siirtokuntasuunnitelmat Länsirannalla tuomitsevan julkilausuman.

Lausunnossa vaaditaan, että Israel peruu sen kiistanalaiset suunnitelmat rakentaa miehittämilleen alueille lisää asuintaloja. Israel hyväksyi suunnitelmat keskiviikkona.

Suunnitelmat koskevat niin sanottua E1-aluetta, joka käytännössä eristäisi palestiinalaiset Jerusalemista ja tekisi kahden valtion mallin toteutumisesta mahdotonta.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsui suunnitelmia X:ssä kansainvälisen lain vastaiseksi.

Ulkoministereiden yhdeisen lausunnon allekirjoittivat myös muun muassa Tanska, Viro, Ranska, Kanada, Ruotsi ja Espanja.

EU:n puolesta sen allekirjoitti Euroopan komission ulkoasiain edustaja Kaja Kallas.

LÄHDE:AFP
