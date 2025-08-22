Suomi oli 21 maan joukossa, jotka allekirjoittivat yhdessä EU:n kanssa torstaina yhteisen Israelin siirtokuntasuunnitelmat Länsirannalla tuomitsevan julkilausuman.
Lausunnossa vaaditaan, että Israel peruu sen kiistanalaiset suunnitelmat rakentaa miehittämilleen alueille lisää asuintaloja. Israel hyväksyi suunnitelmat keskiviikkona.
Suunnitelmat koskevat niin sanottua E1-aluetta, joka käytännössä eristäisi palestiinalaiset Jerusalemista ja tekisi kahden valtion mallin toteutumisesta mahdotonta.
Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsui suunnitelmia X:ssä kansainvälisen lain vastaiseksi.
Ulkoministereiden yhdeisen lausunnon allekirjoittivat myös muun muassa Tanska, Viro, Ranska, Kanada, Ruotsi ja Espanja.
EU:n puolesta sen allekirjoitti Euroopan komission ulkoasiain edustaja Kaja Kallas.