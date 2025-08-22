Allekirjoittajiin kuuluivat Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia yhdessä Euroopan unionin ulkopoliittisen edustajan kanssa.



