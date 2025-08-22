Euroopan unioni ja 21 maata ovat tuominneet Israelin päätöksen edistää tuhansien siirtokuntien asuinrakennusten rakentamista kiistanalaiselle E1-alueelle miehitetyllä Länsirannalla, kutsuen sitä ”mahdottomaksi hyväksyä” ja ”kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi.”
Yhteisessä lausunnossa kehotettiin Israelia perumaan päätös ja varoitettiin, että rakentaminen E1-alueella eristäisi miehitetyn Itä-Jerusalemin muusta Länsirannasta, heikentäisi mahdollisuutta yhtenäiseen Palestiinan valtioon ja uhkaisi kahden valtion ratkaisua.
Allekirjoittajiin kuuluivat Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia yhdessä Euroopan unionin ulkopoliittisen edustajan kanssa.