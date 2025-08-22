Useat Britanniassa kotipesää pitävän uutistoimisto Reutersin työntekijät ilmaisivat torstaina julkaistussa raportissa huolensa siitä, että yhtiön editoreilla ja johdolla on heidän mielestään Israel-myönteinen asenne.
Tämän kuun alussa Israel surmattua palestiinalaisen toimittajan Anas Al Sharifin, Reuters julkaisi otsikon, jossa sanottiin: 'Israel tappoi Al Jazeeran toimittajan, jonka se väittää olleen Hamasin johtaja.'
Tämä kiistanalainen otsikko herätti laajaa keskustelua, erityisesti siksi, että Al Sharif oli aiemmin osa Reutersin Pulitzer-palkittua tiimiä vuonna 2024, raportoi Declassified UK.
Otsikko herätti vastareaktioita verkossa ja aiheutti tyytymättömyyttä Reutersin työntekijöiden keskuudessa, joista osa on yksityisesti ilmaissut huolensa siitä, että uutistoimiston toimitukselliset päätökset kallistuvat Israelin puolelle.
Vuonna 1851 Lontoossa perustettu Reuters, joka tavoittaa päivittäin yli miljardi ihmistä, kohtaa nyt kasvavaa sisäistä kritiikkiä.
Useat nykyiset ja entiset Reutersin työntekijät kertoivat nimettömästi Declassified UK:lle toimituskulttuurista, joka heidän mukaansa vähättelee palestiinalaisten kärsimyksiä.
Merkittävää puolueellisuutta
Yksi toimituspäälliköistä erosi elokuussa 2024 todeten, että hänen arvonsa eivät enää vastanneet yhtiön lähestymistapaa Israelin ja Gazan sodan uutisointiin.
Hän liitti eroilmoitukseensa raportin ja avoimen kirjeen, jossa hän kehotti johtoa noudattamaan journalistisia periaatteita. Reutersin viestintäosasto kuitenkin kiistää koskaan vastaanottaneensa niitä.
Sisäpiiriläiset vahvistivat kuitenkin Declassified UK:lle, että Israelin ja Gazan sodan jälkeen ryhmä Reutersin toimittajia teki sisäisen tarkastelun lähes 500 Israel-Palestiina-uutisesta viiden viikon ajalta.
Tulokset osoittivat merkittävää puolueellisuutta, sillä huomattavasti enemmän resursseja ja huomiota kohdistettiin Israelin näkökulmiin ja uhreihin, vaikka Gazassa palestiinalaisten kuolonuhrien määrä oli paljon suurempi.
Tuolloin yli 11 000 palestiinalaista oli kuollut, mikä oli noin kymmenkertainen määrä israelilaisiin verrattuna.
“'Muutama viikko Israelin ja Gazan sodan jälkeen useat toimittajat Reutersilla tunnistivat, että uutisointimme Israelin ja Gazan sodasta ei ollut objektiivista”, Reutersin lähde kertoi Declassified UK:lle.
Toimittajien sisäinen raportti kritisoi myös Reutersia siitä, että se vältti käyttämästä termiä 'Palestiina' ja jätti raportoimatta asiantuntijoiden väitteet, joiden mukaan Israel syyllistyy kansanmurhaan. Tällaisia väitteitä Reuters on käsitellyt avoimemmin raportoidessaan Venäjän toimista Ukrainassa.
Kritiikistä huolimatta Reuters ei ole julkisesti kommentoinut, onko se hyväksynyt mitään sisäisiä suosituksia.
Joitakin symbolisia muutoksia tehtiin toukokuussa 2024, jolloin toimittajille sallittiin käyttää termiä 'kansanmurha' viitaten lähteisiin, mutta analyysit osoittavat, että termiä käytetään edelleen harvoin konfliktin uutisoinnissa.
Eufemismit
Eufemismit, kuten 'sota', 'kampanja' tai 'hyökkäys', hallitsevat uutisointia, ja kun kansanmurha mainitaan, mukaan sisällytetään usein Israelin kiistäminen. Sen sijaan palestiinalaisten vastarintaryhmien kiistämisiä ei käsitellä samalla tavalla.
Sisäiset mootokset tyylioppaaseen painottavat vahvasti Israelin näkökulmia ja jättävät pois kriittisen kontekstin, kuten Yhdysvaltojen ja Israelin roolit tulitaukojen heikentämisessä, Israelin asuttajakolonialismin todellisuuden ja apartheid-olosuhteet Palestiinassa.
Opas myös sivuuttaa Gazan aseman vaarallisimpana konfliktialueena toimittajille Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen, raportoi Declassified UK.
Reutersin kaltaisia toimijoita syytetään länsimaisen median uutisointia kritisoivien asiantuntijoiden, kuten entisen YK:n ihmisoikeusjuristi Craig Mokhiberin toimesta tietoisesta kansanmurhan häivyttämisestä ja palestiinalaisten uhrien epäinhimillistämisestä, jotta Israelin tekijät välttyisivät vastuulta.
Israelilainen toimittaja Gideon Levy puolestaan on hiljattain valitellut rohkean raportoinnin puutetta, joka olisi voinut estää nykyisen sotilaallisen eskalaation.
Reutersin tiedottaja kuitenkin puolusti uutistoimiston raportointia sanoen sen olevan 'reilua ja puolueetonta'.