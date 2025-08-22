“'Muutama viikko Israelin ja Gazan sodan jälkeen useat toimittajat Reutersilla tunnistivat, että uutisointimme Israelin ja Gazan sodasta ei ollut objektiivista”, Reutersin lähde kertoi Declassified UK:lle.

Toimittajien sisäinen raportti kritisoi myös Reutersia siitä, että se vältti käyttämästä termiä 'Palestiina' ja jätti raportoimatta asiantuntijoiden väitteet, joiden mukaan Israel syyllistyy kansanmurhaan. Tällaisia väitteitä Reuters on käsitellyt avoimemmin raportoidessaan Venäjän toimista Ukrainassa.

Kritiikistä huolimatta Reuters ei ole julkisesti kommentoinut, onko se hyväksynyt mitään sisäisiä suosituksia.

Joitakin symbolisia muutoksia tehtiin toukokuussa 2024, jolloin toimittajille sallittiin käyttää termiä 'kansanmurha' viitaten lähteisiin, mutta analyysit osoittavat, että termiä käytetään edelleen harvoin konfliktin uutisoinnissa.

Eufemismit

Eufemismit, kuten 'sota', 'kampanja' tai 'hyökkäys', hallitsevat uutisointia, ja kun kansanmurha mainitaan, mukaan sisällytetään usein Israelin kiistäminen. Sen sijaan palestiinalaisten vastarintaryhmien kiistämisiä ei käsitellä samalla tavalla.

Sisäiset mootokset tyylioppaaseen painottavat vahvasti Israelin näkökulmia ja jättävät pois kriittisen kontekstin, kuten Yhdysvaltojen ja Israelin roolit tulitaukojen heikentämisessä, Israelin asuttajakolonialismin todellisuuden ja apartheid-olosuhteet Palestiinassa.

Opas myös sivuuttaa Gazan aseman vaarallisimpana konfliktialueena toimittajille Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen, raportoi Declassified UK.

Reutersin kaltaisia toimijoita syytetään länsimaisen median uutisointia kritisoivien asiantuntijoiden, kuten entisen YK:n ihmisoikeusjuristi Craig Mokhiberin toimesta tietoisesta kansanmurhan häivyttämisestä ja palestiinalaisten uhrien epäinhimillistämisestä, jotta Israelin tekijät välttyisivät vastuulta.

Israelilainen toimittaja Gideon Levy puolestaan on hiljattain valitellut rohkean raportoinnin puutetta, joka olisi voinut estää nykyisen sotilaallisen eskalaation.

Reutersin tiedottaja kuitenkin puolusti uutistoimiston raportointia sanoen sen olevan 'reilua ja puolueetonta'.