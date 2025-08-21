21. elokuuta 2025
"Niin me kuin muutkaan järjestöt eivät voi pysyä välinpitämättöminä humanitaarisen kärsimyksen ja suhteettomien hyökkäysten edessä, joita Gazan siviiliväestö on kokenut jo pitkään", sanoi Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness.
"Haluamme lahjoittaa tuotot humanitaariselle järjestölle, joka pelastaa henkiä Gazassa joka päivä ja tarjoaa aktiivista hätäapua paikan päällä", hän lisäsi.
Israelilainen jalkapalloliitto vastasi lausunnolla, jossa se kehotti norjalaisia kollegoitaan myös tuomitsemaan Hamasin tekemät hyökkäykset 7. lokakuuta 2023, ja painotti, että Norjan tulisi "varmistaa, ettei rahaa siirretä terroristijärjestöille tai valaanpyyntiin."