GAZAN SOTA
Norja lupaa lahjoittaa lipputulot pelistä Israelia vastaan Gazaan
Norjan jalkapalloliitto ilmoitti, että lipputulot tulevasta 11. lokakuuta Israelia vastaa pelattavasta vuoden 2026 MM-karsintaottelusta lahjoitetaan humanitaariseen apuun Gazassa.
Norja lupaa lahjoittaa lipputulot pelistä Israelia vastaan Gazaan / TRT Suomi
21. elokuuta 2025

"Niin me kuin muutkaan järjestöt eivät voi pysyä välinpitämättöminä humanitaarisen kärsimyksen ja suhteettomien hyökkäysten edessä, joita Gazan siviiliväestö on kokenut jo pitkään", sanoi Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness.

"Haluamme lahjoittaa tuotot humanitaariselle järjestölle, joka pelastaa henkiä Gazassa joka päivä ja tarjoaa aktiivista hätäapua paikan päällä", hän lisäsi.

Israelilainen jalkapalloliitto vastasi lausunnolla, jossa se kehotti norjalaisia kollegoitaan myös tuomitsemaan Hamasin tekemät hyökkäykset 7. lokakuuta 2023, ja painotti, että Norjan tulisi "varmistaa, ettei rahaa siirretä terroristijärjestöille tai valaanpyyntiin."


