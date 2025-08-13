Pakistan ja USA vahvistivat jatkavansa terrorismin vastaista työtä neuvotteluissa Islamabadissa

Kahdenvälisissä keskusteluissa käsiteltiin BLA:n, Daesh-K:n ja TTP:n uhkia ja keskityttiin institutionaalisen kapasiteetin rakentamiseen ja multilateraalisten foorumien käyttöön.