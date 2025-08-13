Pakistan ja Yhdysvallat kävivät jälleen uuden kierroksen terrorisminvastaiseen yhteistyöhön keskittyviä keskusteluita Islamabadissa, vahvistaen yhteisen sitoutumisensa terrorismin torjumiseen "kaikissa sen muodoissa ja ilmenemismuodoissa".
Tiistaina pidettyä kokousta johtivat Pakistanin YK-lähettiläs Nabeel Munir ja Yhdysvaltain ulkoministeriön vt. terrorisminvastaisen koordinaattorin tehtävässä toimiva Gregory D. LoGerfo.
Molemmat osapuolet korostivat tehokkaiden strategioiden tarvetta uhkia vastaan, joita aiheuttavat Balochistan Liberation Army (BLA), Daesh-K ja Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) -terroristiryhmät.
Yhdysvaltain delegaatio kiitti Pakistanin jatkuvia ponnisteluja terroristiryhmien hillitsemiseksi, jotka uhkaavat alueellista ja globaalia turvallisuutta.
Washington ilmaisi myös osanottonsa menehtyneiden siviilien ja lainvalvontaviranomaisten johdosta viimeaikaisissa hyökkäyksissä, mukaan lukien Jaffar Express -pommi-isku ja koulubussin räjähdys Khuzdarissa.
Vuoropuhelussa käsiteltiin institutionaalisten rakenteiden vahvistamisen ja kapasiteetin rakentamisen merkitystä turvallisuushaasteisiin vastaamisessa.
Osapuolet keskustelivat myös toimenpiteistä, joilla torjutaan uusien teknologioiden käyttöä terroristisiin tarkoituksiin.
Osallistujat vahvistivat aikomuksensa tehdä yhteistyötä multilateraalisissa foorumeissa, mukaan lukien YK:ssa, edistääkseen kestäviä ja tehokkaita terrorisminvastaisia lähestymistapoja.
Korostaen pitkäaikaista Yhdysvaltojen ja Pakistanin kumppanuutta, molemmat osapuolet totesivat, että jatkuva ja jäsennelty vuoropuhelu on olennaista terrorismin torjumiseksi sekä rauhan että vakauden edistämiseksi.