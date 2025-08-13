MAAILMA
Valtonen: Mikä tahansa rauha ei käy Ukrainassa
Ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että Euroopan viesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille on, että "mikä tahansa rauha ei käy".
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi, että Euroopan tuki Ukrainalle ei ole horjumassa. / AP
19 tuntia sitten

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on sanonut Ylelle, että Euroopalla on yhtenäinen viesti ennen Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista: mikä tahansa rauha ei käy.

“Se ei käy Ukrainalle eikä se käy Euroopalle”, hän sanoi.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit ovat tapaamassa perjantaina Alaskassa. Tapaamisessa tullaan keskustelemaan Venäjän sodasta Ukrainassa.

Euroopan johtajat pelkäävät, että Putin ja Trump sopivat rauhasta ottamatta huomioon Ukrainan ja Euroopan huolia.

“Epäoikeudenmukaisella rauhalla tai sellaisella rauhalla, jossa hyökkääjää tavalla tai toisella palkitaan, voi olla vain heikkoja vaikutuksia. Ei pelkästään Euroopan turvallisuudelle, vaan koko maailmanjärjestykselle”, Valtonen sanoi.

Ulkoministeri myös painotti, että valtioiden johtajat voivat sopia vain omia maitaan koskevista asioista.

“Nyt ei kannata pelätä sitä, että Eurooppa tai Ukraina oltaisiin jotenkin jättämässä sivuun. Näin ei todella ole.”

Valtonen myös korosti, että Euroopan tuki Ukrainalle ei ole horjumassa.

