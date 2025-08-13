“Epäoikeudenmukaisella rauhalla tai sellaisella rauhalla, jossa hyökkääjää tavalla tai toisella palkitaan, voi olla vain heikkoja vaikutuksia. Ei pelkästään Euroopan turvallisuudelle, vaan koko maailmanjärjestykselle”, Valtonen sanoi.

Ulkoministeri myös painotti, että valtioiden johtajat voivat sopia vain omia maitaan koskevista asioista.

“Nyt ei kannata pelätä sitä, että Eurooppa tai Ukraina oltaisiin jotenkin jättämässä sivuun. Näin ei todella ole.”

Valtonen myös korosti, että Euroopan tuki Ukrainalle ei ole horjumassa.