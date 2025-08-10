Jordania on ilmoittanut, että Ammanissa järjestetään tiistaina kolmenvälinen kokous Yhdysvaltojen ja Syyrian kanssa Syyrian viimeisimpien tapahtumien käsittelemiseksi.
Ulkoministeriön sunnuntaina antaman lausunnon mukaan kokouksen keskiössä ovat ”tilanne Syyriassa ja keinot tukea sen jälleenrakennusprosessia sellaiselta pohjalta, joka takaa sen turvallisuuden, vakauden ja suvereniteetin sekä vastaa sen veljeskansan toiveita ja turvaa kaikkien syyrialaisten oikeudet.”
Syyrian ulkoministeri Asaad al-Shaibani ja Yhdysvaltojen erityislähettiläs Syyriaan sekä Turkin suurlähettiläs Tom Barrack osallistuvat neuvotteluihin yhdessä kolmen maan edustajien kanssa, ministeriö kertoi.
Lausunnon mukaan tulevat neuvottelut ovat jatkoa Ammanissa 19. heinäkuuta järjestetyille keskusteluille, joissa käsiteltiin tulitauon vakiinnuttamista Syyrian eteläisessä Sweidan maakunnassa ja kriisin ratkaisemista siellä.
Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi käy myös kahdenvälisiä keskusteluja Shaibanin ja Barrackin kanssa, ministeriö lisäsi.
Sweidassa on ollut voimassa tulitauko 19. heinäkuuta lähtien viikon kestäneiden aseellisten yhteenottojen jälkeen druusiryhmien ja beduiiniheimojen välillä. Näissä yhteenotoissa kuoli 426 ihmistä, Lontoossa toimivan Syyrian ihmisoikeusverkoston mukaan.
Syyrian siirtymäkauden hallinto, joka muodostettiin Bashar al-Assadin syrjäyttämisen jälkeen vuoden 2024 lopulla, pyrkii palauttamaan vakauden maahan lähes 25 vuoden autoritaarisen hallinnon jälkeen.