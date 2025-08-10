Jordania on ilmoittanut, että Ammanissa järjestetään tiistaina kolmenvälinen kokous Yhdysvaltojen ja Syyrian kanssa Syyrian viimeisimpien tapahtumien käsittelemiseksi.

Ulkoministeriön sunnuntaina antaman lausunnon mukaan kokouksen keskiössä ovat ”tilanne Syyriassa ja keinot tukea sen jälleenrakennusprosessia sellaiselta pohjalta, joka takaa sen turvallisuuden, vakauden ja suvereniteetin sekä vastaa sen veljeskansan toiveita ja turvaa kaikkien syyrialaisten oikeudet.”

Syyrian ulkoministeri Asaad al-Shaibani ja Yhdysvaltojen erityislähettiläs Syyriaan sekä Turkin suurlähettiläs Tom Barrack osallistuvat neuvotteluihin yhdessä kolmen maan edustajien kanssa, ministeriö kertoi.

Lausunnon mukaan tulevat neuvottelut ovat jatkoa Ammanissa 19. heinäkuuta järjestetyille keskusteluille, joissa käsiteltiin tulitauon vakiinnuttamista Syyrian eteläisessä Sweidan maakunnassa ja kriisin ratkaisemista siellä.