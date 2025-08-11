MAAILMA
Suomi nostaa syytteet Eagle S -aluksen kapteenia ja upseereita vastaan kaapeleiden katkaisemisesta
Kolmea henkilöä epäillään törkeästä vahingonteosta ja viestintäyhteyksien häirinnästä, heidän raahattua aluksen ankkuria noin 90 km merenpohjassa, syyttäjän lausunnossa todetaan.
Öljytankkeri Eagle S kuvattuna Suomen rajavartiolaivan Uiskon vieressä Kirkkonummen edustalla Suomenlahdella 28. joulukuuta 2024. / AFP
11. elokuuta 2025

Suomen poliisi ilmoitti perjantaina saaneensa päätökseen tutkinnan öljytankkerista, jonka epäillään vahingoittaneen useita Itämeren merenalaisia kaapeleita. Kolmea aluksen miehistön jäsentä epäillään rikoksista.

Cookinsaarille rekisteröityä Eagle S -alusta epäillään ankkurinsa vetämisestä kymmeniä kilometrejä pitkin Itämeren pohjaa, mikä aiheutti vahinkoa sähkökaapelille ja neljälle tietoliikennekaapelille 25. joulukuuta.

Suomen valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti maanantaina nostaneensa syytteet Eagle S -öljytankkerin kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä vastaan.

"Aluksesta kerätyn materiaalin, merenpohjan tutkimusten ja miehistön haastattelujen perusteella Eagle S -tankkerin ylempiä upseereita epäillään törkeästä vahingonteosta ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä", Suomen keskusrikospoliisi (KRP) totesi tiedotteessaan.

"Kaapeleiden omistajat ovat kärsineet yhteensä vähintään 60 miljoonan euron suorat tappiot pelkästään korjauskustannusten muodossa", syyttäjän tiedotteessa kerrottiin.

Aluksen uskotaan kuuluvan Venäjän "varjolaivastoon", ja sen ankkuri löydettiin Ruotsin laivaston toimesta tammikuussa.

Poliisin mukaan kapteeni, yliperämies ja toinen perämies ovat epäiltyjä.

"Esitutkinnassa on selvitetty ja arvioitu muun muassa heidän vastuutaan aluksen kunnosta ja sitä, missä määrin heidän olisi pitänyt havaita ankkurin putoaminen mereen", rikosylikomisario Sami Liimatainen kertoi.

Tutkinta siirtyy nyt syyttäjälle, joka päättää, nostetaanko epäiltyjä vastaan syytteitä ja mitä syytenimikkeet olisivat.

Useita Itämeren merenalaisia kaapeleita vahingoitettiin viime vuonna, ja monet asiantuntijat pitävät tätä osana Venäjän "hybridisotaa" länsimaita vastaan.

Sekä Ruotsi että Suomi liittyivät Natoon sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, ja sotilasliitto on viime aikoina lisännyt valvontaa Itämerellä.

