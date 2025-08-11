Poliisin mukaan kapteeni, yliperämies ja toinen perämies ovat epäiltyjä.

"Esitutkinnassa on selvitetty ja arvioitu muun muassa heidän vastuutaan aluksen kunnosta ja sitä, missä määrin heidän olisi pitänyt havaita ankkurin putoaminen mereen", rikosylikomisario Sami Liimatainen kertoi.

Tutkinta siirtyy nyt syyttäjälle, joka päättää, nostetaanko epäiltyjä vastaan syytteitä ja mitä syytenimikkeet olisivat.

Useita Itämeren merenalaisia kaapeleita vahingoitettiin viime vuonna, ja monet asiantuntijat pitävät tätä osana Venäjän "hybridisotaa" länsimaita vastaan.

Sekä Ruotsi että Suomi liittyivät Natoon sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, ja sotilasliitto on viime aikoina lisännyt valvontaa Itämerellä.