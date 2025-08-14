Viro ilmoitti keskiviikkona karkottavansa Venäjän suurlähetystölle työskentelevän diplomaatin, jonka syytetään myötävaikuttaneen rikoksiin valtiota vastaan.
Maan ulkoministeriö myös antoi Venäjälle nootin ja julisti ensimmäisenä lähetystösihteerinä toimineen diplomaatin ei-toivotuksi henkilöksi.
“Kyseinen diplomaatti on ollut aktiivisesti mukana Viron perustuslaillisen järjestyksen ja oikeusjärjestelmän heikentämisessä, ja myötävaikuttanut valtiota vastaan tehtyihin rikoksiin”, Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoi ulkoministeriön tiedotteessa.
Näihin väitettyihin rikoksiin lukeutuu Tsahknan mukaan useiden pakotteiden kiertäminen.
“Tällä hetkellä yksi Viron kansalainen on tuomittu näistä rikoksista”, hän lisäsi.
“Näytämme, että Viro ei tule suvaitsemaan mitään ulkomaisen valtion järjestämiä tai organisoimia toimia sen maaperällä.”
Venäjä harkitsee vastaustaan Virolle diplomaatin karkottamisesta, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass raportoi.