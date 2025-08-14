Ainakin 40 ihmistä on kuollut Sudanin Darfurin alueella maan pahimmassa koleraepidemiassa vuosiin, kertoi Lääkärit ilman rajoja (MSF) torstaina.
Lääketieteellinen avustusjärjestö totesi, että laaja länsialue, joka on ollut merkittävä taistelukenttä yli kahden vuoden ajan armeijan ja puolisotilaallisten Rapid Support Forces -joukkojen välillä, on kärsinyt eniten yli vuoden kestäneestä epidemiasta.
"Kaiken kattavan sodan lisäksi ihmiset Sudanissa ovat nyt pahimman koleraepidemian keskellä vuosiin", MSF totesi tiedotteessaan.
"Pelkästään Darfurin alueella MSF:n tiimit hoitivat yli 2 300 potilasta ja kirjasivat 40 kuolemantapausta viime viikolla."
Järjestö kertoi, että elokuun 11. päivään mennessä oli raportoitu 2 470 koleraan liittyvää kuolemaa 99 700 epäillystä tapauksesta.
Kolera on akuutti suolistoinfektio, joka leviää saastuneen ruoan ja veden välityksellä, usein ulosteiden kautta. Se aiheuttaa vakavaa ripulia, oksentelua ja lihaskramppeja.
Kolera voi tappaa tunneissa, jos sitä ei hoideta, mutta se on hoidettavissa yksinkertaisella suun kautta annettavalla nesteytyksellä ja vakavammissa tapauksissa antibiooteilla.
Koleratapausten määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti vuodesta 2021 lähtien, ja tauti on levinnyt myös maantieteellisesti.
MSF totesi, että Sudanin sodan aiheuttama massiivinen pakolaisuus on pahentanut epidemiaa, koska ihmisiltä on evätty pääsy puhtaaseen veteen, joka on välttämätöntä hygieniatoimenpiteille, kuten astioiden ja ruoan pesulle.
"Tilanne on äärimmäisin Tawilassa, Pohjois-Darfurin osavaltiossa, jossa 380 000 ihmistä on paennut jatkuvia taisteluja El-Fasherin kaupungin ympärillä", MSF kertoi.
"Tawilassa ihmiset selviävät keskimäärin vain kolmella litralla vettä päivässä, mikä on alle puolet hätätilanteen vähimmäisrajasta, joka on 7,5 litraa henkilöä kohden päivässä juomiseen, ruoanlaittoon ja hygieniaan."
Saastunut vesi
Sen jälkeen kun armeijalle uskolliset joukot valtasivat pääkaupunki Khartumin takaisin maaliskuussa, taistelut ovat jälleen keskittyneet Darfuriin, jossa puolisotilaalliset joukot yrittävät vallata El-Fasherin.
Piiritetty alue on viimeinen merkittävä kaupunki länsialueella, joka on edelleen armeijan hallinnassa, ja YK:n virastot ovat raportoineet kauhistuttavista olosuhteista sinne jääneille siviileille.
"Pakolais- ja siirtolaisleireillä perheillä ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin juoda saastuneista lähteistä, ja monet saavat koleran", sanoi Sylvain Penicaud, MSF:n projektikoordinaattori Tawilassa.
"Vain kaksi viikkoa sitten eräästä leiristä löytyi ruumis kaivosta. Se poistettiin, mutta kahden päivän kuluessa ihmiset joutuivat jälleen juomaan samasta vedestä."
MSF totesi, että rankkasateet pahentavat kriisiä saastuttamalla vettä ja vahingoittamalla viemärijärjestelmiä, kun taas pakenevien siviilien joukkoliikehdintä levittää tautia.
"Kun ihmiset liikkuvat paetakseen taisteluja, kolera leviää edelleen, Sudanissa ja myös naapurimaihin, kuten Tšadiin ja Etelä-Sudaniin", järjestö totesi.
MSF:n Sudanin-mission johtaja Tuna Turkmen sanoi tilanteen olevan "enemmän kuin kiireellinen".
"Epidemia leviää nyt paljon leirien ulkopuolelle, useisiin paikallisyhteisöihin Darfurin osavaltioissa ja niiden ulkopuolella", hän sanoi.
"Sodan selviytyjiä ei saa jättää kuolemaan ehkäistävissä olevaan tautiin."