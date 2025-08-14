Saastunut vesi

Sen jälkeen kun armeijalle uskolliset joukot valtasivat pääkaupunki Khartumin takaisin maaliskuussa, taistelut ovat jälleen keskittyneet Darfuriin, jossa puolisotilaalliset joukot yrittävät vallata El-Fasherin.

Piiritetty alue on viimeinen merkittävä kaupunki länsialueella, joka on edelleen armeijan hallinnassa, ja YK:n virastot ovat raportoineet kauhistuttavista olosuhteista sinne jääneille siviileille.

"Pakolais- ja siirtolaisleireillä perheillä ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin juoda saastuneista lähteistä, ja monet saavat koleran", sanoi Sylvain Penicaud, MSF:n projektikoordinaattori Tawilassa.

"Vain kaksi viikkoa sitten eräästä leiristä löytyi ruumis kaivosta. Se poistettiin, mutta kahden päivän kuluessa ihmiset joutuivat jälleen juomaan samasta vedestä."

MSF totesi, että rankkasateet pahentavat kriisiä saastuttamalla vettä ja vahingoittamalla viemärijärjestelmiä, kun taas pakenevien siviilien joukkoliikehdintä levittää tautia.

"Kun ihmiset liikkuvat paetakseen taisteluja, kolera leviää edelleen, Sudanissa ja myös naapurimaihin, kuten Tšadiin ja Etelä-Sudaniin", järjestö totesi.

MSF:n Sudanin-mission johtaja Tuna Turkmen sanoi tilanteen olevan "enemmän kuin kiireellinen".

"Epidemia leviää nyt paljon leirien ulkopuolelle, useisiin paikallisyhteisöihin Darfurin osavaltioissa ja niiden ulkopuolella", hän sanoi.

"Sodan selviytyjiä ei saa jättää kuolemaan ehkäistävissä olevaan tautiin."