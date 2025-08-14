Amerikkalainen Wall Street Journal -lehti on kirjoittanut artikkelin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin käyttämästä golf-diplomatiasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Stubb kävi maaliskuussa Mar-a-Lagossa golfaamassa Trumpin kanssa. Presidentit golfasivat täyden kierroksen, söivät yhdessä aamiaista ja päätyivät vielä lounastamaankin epävirallisesti.

Suomen MTV3 kirjoitti, että nämä seitsemän tuntia, jotka Trump ja Stubb viettivät yhdessä, olivat hyvin merkittäviä aikana, jolloin paljon tärkeämpien maiden johtajilla oli vaikeuksia saada edes lyhyttä tapaamista Trumpin kanssa.

Wall Street Journalin mukaan Stubb on keskustellut sittemmin säännöllisesti Trumpin kanssa puhelimitse.

Stubb varoitti Mar-a-Lagossa Trumpia siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ei voi luottaa.

Sittemmin ääni Trumpin kellossa Venäjää ja Putinia kohtaan on muuttunut merkittävästi.