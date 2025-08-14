MAAILMA
WSJ: Stubbin golf-diplomatia puri Trumpiin
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kävi maaliskuussa golfaamassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Mar-a-Lagossa Floridassa. Stubb sai ilmeisesti Trumpin kuuntelemaan itseään Putinista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja tasavallan presidentti Alexander Stubb golfasivat yhdessä Floridassa maaliskuussa. / Reuters
14. elokuuta 2025

Amerikkalainen Wall Street Journal -lehti on kirjoittanut artikkelin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin käyttämästä golf-diplomatiasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Stubb kävi maaliskuussa Mar-a-Lagossa golfaamassa Trumpin kanssa. Presidentit golfasivat täyden kierroksen, söivät yhdessä aamiaista ja päätyivät vielä lounastamaankin epävirallisesti.

Suomen MTV3 kirjoitti, että nämä seitsemän tuntia, jotka Trump ja Stubb viettivät yhdessä, olivat hyvin merkittäviä aikana, jolloin paljon tärkeämpien maiden johtajilla oli vaikeuksia saada edes lyhyttä tapaamista Trumpin kanssa.

Wall Street Journalin mukaan Stubb on keskustellut sittemmin säännöllisesti Trumpin kanssa puhelimitse.

Stubb varoitti Mar-a-Lagossa Trumpia siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ei voi luottaa.

Sittemmin ääni Trumpin kellossa Venäjää ja Putinia kohtaan on muuttunut merkittävästi.

Nyt Trumpin on määrä tavata Putin Alaskassa perjantaina keskustellakseen Ukrainan sodan lopettamisesta.

Tätä ennen Euroopan johtajat ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät Trumpin kanssa puhelinkeskustelun. Myös Stubb oli keskustelussa mukana.

Hän sanoi keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessa, että niin Eurooppa kuin Yhdysvallatkin tekevät yhdessä töitä sen eteen, että rauha Ukrainassa olisi oikeudenmukainen.

On hyvä valmistautua siihen, että sodissa on harvoin täydellisiä lopputuloksia”, hän silti lisäsi.

Trump on sanonut, että hänellä ei ole suuria odotuksia perjantain tapaamisesta.

