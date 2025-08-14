MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Ministeri Grahn-Laasonen: ”Burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin”
Kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on kommentoinut Riikka Purran (ps.) aiemmin esittämiä kiistanalaisia kantoja muslimien pukeutumisesta Suomessa.
Ministeri Grahn-Laasonen: ”Burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin”
Arkistokuva: Suomalaiset ministerit ovat esittäneet niqab- ja burkakieltoa puoltavia kommentteja viime aikoina. / Reuters
14. elokuuta 2025

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on ottanut kantaa sosiaalisessa mediassa Suomessa käytyyn keskusteluun muslimien pukeutumisesta. Hänen mukaansa kasvot peittävät niqabit ja burkat eivät sovi suomalaisiin kouluihin.

Lasten tulee saada olla lapsia ja elää vapaina suomalaisessa yhteiskunnassa”, hän kirjoitti X:ssä.

“On uskallettava puhua myös siitä, miten suojelemme naisia alistavilta uskonnollisilta kulttuureilta ja vaikutamme niin, ettei kenenkään tarvitse Suomessa peittää kasvojaan”, Grahn-Laasonen jatkoi viestiään.

Keskustelu alkoi perussuomalaisten puheenjohtajan ja valtionvarainministeri Riikka Purran vaadittua Suomeen huivien, niqabien ja burkien täyskieltoa, erityisesti kouluihin.

Suositeltu

Niin Grahn-Laasonen kuin Purrakin väittävät kommenttiensa perustuvan tasa-arvoon, lasten oikeuksiin ja turvallisuuteen.

Erityisesti Purra tunnetaan rasismikohuistaan.

Sosiaaliministerin mukaan kyseessä on “vaikea uskonvapauskysymys”.

Opetusministeri Anders Adlercreutzilta (r.) kysyttiin aiheesta heinäkuussa Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän sanoi tällöin, että niqabeista ja burkista voidaan keskustella kouluissa turvallisuuden ja tunnistamisen näkökulmasta, mutta hän ei kannata lainsäädännöllisiä toimia asiassa.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us