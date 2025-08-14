Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on ottanut kantaa sosiaalisessa mediassa Suomessa käytyyn keskusteluun muslimien pukeutumisesta. Hänen mukaansa kasvot peittävät niqabit ja burkat eivät sovi suomalaisiin kouluihin.
“Lasten tulee saada olla lapsia ja elää vapaina suomalaisessa yhteiskunnassa”, hän kirjoitti X:ssä.
“On uskallettava puhua myös siitä, miten suojelemme naisia alistavilta uskonnollisilta kulttuureilta ja vaikutamme niin, ettei kenenkään tarvitse Suomessa peittää kasvojaan”, Grahn-Laasonen jatkoi viestiään.
Keskustelu alkoi perussuomalaisten puheenjohtajan ja valtionvarainministeri Riikka Purran vaadittua Suomeen huivien, niqabien ja burkien täyskieltoa, erityisesti kouluihin.
Niin Grahn-Laasonen kuin Purrakin väittävät kommenttiensa perustuvan tasa-arvoon, lasten oikeuksiin ja turvallisuuteen.
Erityisesti Purra tunnetaan rasismikohuistaan.
Sosiaaliministerin mukaan kyseessä on “vaikea uskonvapauskysymys”.
Opetusministeri Anders Adlercreutzilta (r.) kysyttiin aiheesta heinäkuussa Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän sanoi tällöin, että niqabeista ja burkista voidaan keskustella kouluissa turvallisuuden ja tunnistamisen näkökulmasta, mutta hän ei kannata lainsäädännöllisiä toimia asiassa.