MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Venäläinen rajavartija kertoi HS:lle, mitä Suomen rajalla tapahtui vuonna 2023
Eläköitynyt Venäjän rajavartija oli vuonna 2023 töissä Suomen rajalla, kun ennätysmäärä paperittomia siirtolaisia pyrki rajan yli Venäjältä Suomeen.
Venäläinen rajavartija kertoi HS:lle, mitä Suomen rajalla tapahtui vuonna 2023
Suomalainen rajavartija Venäjän vastaisella rajalla. / Reuters
15 tuntia sitten

Helsingin Sanomat haastatteli tänä keväänä eläköitynyttä venäläistä rajavartijaa, joka kertoi lehdelle kokemuksistaan Suomen rajalla vuonna 2023, kun ennätysmäärä paperittomia siirtolaisia pyrki rajan yli Suomeen.

“Meidän päätehtävä oli estää ihmisiä lähtemästä Venäjältä”, “Stanislaviksi” kutsuttu rajavartija kertoi.

Vuoden 2023 lopulla suomalaismedia raportoi Venäjän masinoineen paperittomien siirtolaisten virtaa Suomea kohti.

Suomen rajan ylitti tuolloin noin 1 300 turvapaikanhakijaa, mikä oli ennennäkemättömän suuri määrä.

Tilannetta pidettiin turvallisuusuhkana Suomessa, ja se johti myöhemmin itärajan sulkemiseen.

Nyt venäläinen rajavartija kertoo HS:lle, että hän ei saanut mitään erityisohjeita rajakriisin aikaan.

Suositeltu

“Meidän oli jahdattava ihmisiä kuten aiemminkin”, hän sanoi.

Stanislav sanoi kuitenkin olleen selvää, että siirtolaisia ei saapunut Karjalan metsiin sattumalta, vaan “jonkun korkea-arvoisen venäläisen virkamiehen avittamina”.

Stanislavin työtehtävät eivät ulottuneet virallisille rajanylityspisteille. Hän uskoikin, että vain sinne oli annettu käsky päästää turvapaikanhakijat yli.

Tätä tukevat tilastot, joiden mukaan kaikki noin 1 300 turvapaikanhakijaa ylitti rajan virallisten ylityspaikkojen kautta.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us