Helsingin Sanomat haastatteli tänä keväänä eläköitynyttä venäläistä rajavartijaa, joka kertoi lehdelle kokemuksistaan Suomen rajalla vuonna 2023, kun ennätysmäärä paperittomia siirtolaisia pyrki rajan yli Suomeen.

“Meidän päätehtävä oli estää ihmisiä lähtemästä Venäjältä”, “Stanislaviksi” kutsuttu rajavartija kertoi.

Vuoden 2023 lopulla suomalaismedia raportoi Venäjän masinoineen paperittomien siirtolaisten virtaa Suomea kohti.

Suomen rajan ylitti tuolloin noin 1 300 turvapaikanhakijaa, mikä oli ennennäkemättömän suuri määrä.

Tilannetta pidettiin turvallisuusuhkana Suomessa, ja se johti myöhemmin itärajan sulkemiseen.

Nyt venäläinen rajavartija kertoo HS:lle, että hän ei saanut mitään erityisohjeita rajakriisin aikaan.