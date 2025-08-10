Euroopan unionin ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas on todennut, että Washingtonin ja Moskovan välinen sopimus Ukrainan sodan lopettamiseksi on tehtävä yhdessä Ukrainan ja EU:n kanssa. Kallas lisäsi, että hän kutsuu Euroopan ulkoministerit koolle maanantaina keskustelemaan seuraavista askeleista.
“Yhdysvalloilla on valta pakottaa Venäjä vakavasti otettaviin neuvotteluihin. Ukraina ja EU on sisällytettävä mahdolliseen sopimukseen Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, sillä kyse on Ukrainan ja koko Euroopan turvallisuudesta”, Kallas sanoi sunnuntaina sähköpostitse antamassaan lausunnossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa perjantaina.
Kallas totesi myös, että “kun työskentelemme kohti kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa, kansainvälinen oikeus on selvä: kaikki väliaikaisesti miehitetyt alueet kuuluvat Ukrainalle”.
“Sopimus ei saa tarjota ponnahduslautaa Venäjän uudelle aggressiolle Ukrainaa, transatlanttista liittoumaa tai Eurooppaa vastaan”, hän lisäsi.
Kallas mainitsi myös, että ministerit keskustelevat Gazan tilanteesta.