Euroopan unionin ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas on todennut, että Washingtonin ja Moskovan välinen sopimus Ukrainan sodan lopettamiseksi on tehtävä yhdessä Ukrainan ja EU:n kanssa. Kallas lisäsi, että hän kutsuu Euroopan ulkoministerit koolle maanantaina keskustelemaan seuraavista askeleista.

“Yhdysvalloilla on valta pakottaa Venäjä vakavasti otettaviin neuvotteluihin. Ukraina ja EU on sisällytettävä mahdolliseen sopimukseen Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, sillä kyse on Ukrainan ja koko Euroopan turvallisuudesta”, Kallas sanoi sunnuntaina sähköpostitse antamassaan lausunnossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa perjantaina.