Dengueen kuolleitten määrä on noussut 101:een Bangladeshissa, kolmen ihmisen kuoltua jälleen
Ainakin 448 uutta potilasta on otettu sairaalahoitoon denguekuumeen takia, mikä nostaa tämän vuoden kokonaistapausten määrän 24 183:een.
Sairaaloihin tuotiin jopa 448 uutta denguekuumeeseen sairastunutta potilasta viimeisen 24 tunnin aikana. / AA
10. elokuuta 2025

Bangladeshissa tänä vuonna hyttysten levittämän denguekuumeen aiheuttamien kuolemien määrä on noussut 101:een, kun terveysviranomaiset ilmoittivat kolmesta uudesta kuolemantapauksesta viime tuntien aikana.

Maan terveysviraston mukaan sunnuntaina kaksi ihmistä menehtyi denguekuumeeseen pääkaupungin Dhakan eteläisessä kaupunginosassa ja yksi Kaakkois-Bangladeshin Chittagongin alueella.

Kaikkiaan 45 kuolemantapausta on raportoitu Dhakan eteläisessä kaupunginosassa, 11 Dhakan pohjoisessa kaupunginosassa ja 17 Chittagongin alueella.

Viimeisen 24 tunnin aikana sairaaloihin otettiin 448 uutta denguepotilasta, mikä nosti tämän vuoden kokonaismäärän 24 183:een.

Näistä potilaista 22 708 on jo päässyt kotiin sairaalahoidosta. Kaikista tapauksista 39,3 prosenttia on naisia, terveysviranomaiset kertoivat.

Eteläisellä Barisalin alueella kirjattiin viime tuntien aikana eniten uusia denguetapauksia. Yhteensä 95 potilasta otettiin sairaalahoitoon tällä alueella viimeisen vuorokauden aikana.

Uusista tapauksista 84 potilasta otettiin sairaalaan Dhakan alueella ja 81 Chittagongin alueella viime tuntien aikana.

Vuonna 2023 Bangladeshissa raportoitiin ennätykselliset 1 705 denguekuolemaa ja yhteensä 321 179 tapausta virallisten tietojen mukaan.

