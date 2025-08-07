Puolustusvoimat on kertonut, että Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Suomessa on vahvistunut heinäkuun aikana.
Suomessa toimii nyt Yhdysvaltojen merijalkaväen osasto sekä sotilashenkilöstöä, jotka kouluttavat suomalaisia amerikkalaisen sotilaskaluston käyttöön ja huoltoon, pääesikunnasta kerrottiin STT:lle.
Puolustusvoimien mukaan yhdysvaltalaisia joukkoja on saapunut Uudenmaan prikaattiin sekä Rannikkoprikaattiin.
Yhdysvaltojen ja Suomen välistä sotilaallista harjoitustoimintaa on suunniteltu loppuvuodeksi ympäri Suomea, mistä tullaan tiedottamaan myöhemmin.
Amerikkalaisten joukkojen saapuminen Suomeen liittyy maiden väliseen puolustusyhteistyösopimukseen, eli DCA:han, joka mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa.
Sopimus tuli voimaan viime vuonna, ja sitä on alettu nyt soveltaa käytännössä.