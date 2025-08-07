MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Suomessa
Yhdysvaltojen joukkoja saapui heinäkuun puolessa välissä Puolustusvoimien mukaan muun muassa koulutustehtäviin Suomeen.
Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Suomessa
Kuvituskuva. Amerikkalaisia sotilaita alkaa nyt näkyä Suomen katukuvassa. / Reuters
14 tuntia sitten

Puolustusvoimat on kertonut, että Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Suomessa on vahvistunut heinäkuun aikana.

Suomessa toimii nyt Yhdysvaltojen merijalkaväen osasto sekä sotilashenkilöstöä, jotka kouluttavat suomalaisia amerikkalaisen sotilaskaluston käyttöön ja huoltoon, pääesikunnasta kerrottiin STT:lle.

Puolustusvoimien mukaan yhdysvaltalaisia joukkoja on saapunut Uudenmaan prikaattiin sekä Rannikkoprikaattiin.

Suositeltu

Yhdysvaltojen ja Suomen välistä sotilaallista harjoitustoimintaa on suunniteltu loppuvuodeksi ympäri Suomea, mistä tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Amerikkalaisten joukkojen saapuminen Suomeen liittyy maiden väliseen puolustusyhteistyösopimukseen, eli DCA:han, joka mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa.

Sopimus tuli voimaan viime vuonna, ja sitä on alettu nyt soveltaa käytännössä.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us