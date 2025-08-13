Viikonlopulla järjestettyä Flow-festivaalia dominoivat artistien kannanotot Palestiinan puolesta Helsingin Suvilahdessa. Ennen festivaalin alkua Flow Strike -kampanja oli kannustanut esiintyjiä ja yleisöä boikotoimaan tapahtumaa sen järjestäjän KRR:n Israel-yhteyksien vuoksi.
Festivaalin pääesiintyjä pohjoisirlantilainen Kneecap kritisoi lauantaina Suomen hallituksen asekauppoja Israelin kanssa.
Lavan taakse oli heijastettu teksti, jossa luki Suomen hallituksen mahdollistavan Palestiinan kansanmurha viemällä ”edistyneitä aseita” Israeliin.
Festivaalin avannut suomalaisartisti Litku Klementti taas piti heti esiintymisensä alussa parin minuutin puheen Gazan puolesta.
Artisti esiintyi lavalla Palestiinan lippu taustalla ja hän kiitti Flow Strike -kampanjaa.
Monet artistit heijastivat myös taustascreenille QR-koodin saatesanoilla “tue Palestiinaa”. Linkki johti sivulle, jolta pystyi tekemään lahjoituksen Suomen Palestiina-verkostolle.