Nälänhädästä kärsivältä konfliktialueelta toiselle

Monet palestiinalaiset saattavat haluta lähteä Gazasta, ainakin väliaikaisesti, paetakseen sotaa ja nälänhätää, joka lähestyy katastrofaalisia mittasuhteita.

He ovat silti laajalti torjuneet pysyvän uudelleensijoittamisen alueelta, jota he pitävät kansallisen kotimaansa erottamattomana osana.

He pelkäävät, että Israel ei koskaan sallisi heidän palata, ja että massiivinen lähtö mahdollistaisi Gazan liittämisen Israeliin sekä juutalaisten siirtokuntien uudelleenperustamisen alueelle, kuten Israelin äärioikeistolaiset ministerit ovat vaatineet.

Silti, jopa ne palestiinalaiset, jotka haluavat lähteä, tuskin ottaisivat riskiä asettua Etelä-Sudaniin, joka on yksi maailman epävakaimmista ja konfliktien repimistä maista.

Etelä-Sudan on kamppaillut toipuakseen sisällissodasta, joka puhkesi maan itsenäistymisen jälkeen, surmasi lähes 400 000 ihmistä ja syöksi osia maasta nälänhätään.