Israel käy neuvotteluja Etelä-Sudanin kanssa palestiinalaisten siirtämiseksi Gazasta: lähteet
On epäselvää, kuinka pitkälle neuvottelut ovat edenneet, mutta jos suunnitelmat toteutetaan, se tarkoittaisi ihmisten pakkosiirtämistä sodan runtelemasta maasta toiseen, jossa vallitsee myös nälänhädän uhka.
Etelä-Sudan, jossa seurataan kristinuskoa tai perinteisiä uskomuksia, julistautui itsenäiseksi vuonna 2011, ja Israel tunnusti sen seuraavana päivänä. / AP
16 tuntia sitten

Israel keskustelee Etelä-Sudanin kanssa mahdollisuudesta asuttaa Gazasta kotoisin olevia palestiinalaisia sodan runtelemaan Itä-Afrikan maahan. Tämä on osa Israelin laajempaa pyrkimystä uudelleensijoittaa ihmiset alueelta, joka on jäänyt raunioiksi 22 kuukautta kestäneen sodan jäljiltä.

Kuusi asiaan perehtynyttä henkilöä vahvisti keskustelut Associated Pressille.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on todennut haluavansa toteuttaa Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin vision, joka sisältää suuren osan Gazan väestön pakkosiirtämisen. Netanjahu kutsuu tätä prosessia ”vapaaehtoiseksi maastamuutoksi”. Israel on esittänyt vastaavia uudelleensijoittamisehdotuksia myös muille Afrikan maille.

Palestiinalaiset, ihmisoikeusjärjestöt ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ovat hylänneet nämä ehdotukset, pitäen niitä suunnitelmana pakkosiirrosta, joka rikkoo kansainvälistä lakia.

Lisäksi tämä voi olla tapa lähestyä Trumpia, joka helmikuussa ehdotti Gazan väestön uudelleensijoittamista, mutta näyttää viime kuukausina hylänneen ajatuksen.

Israelin ulkoministeriö kieltäytyi kommentoimasta asiaa, eikä Etelä-Sudanin ulkoministeri vastannut kysymyksiin keskusteluista. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja puolestaan totesi, ettei kommentoi yksityisiä diplomaattisia keskusteluja.

Nälänhädästä kärsivältä konfliktialueelta toiselle

Monet palestiinalaiset saattavat haluta lähteä Gazasta, ainakin väliaikaisesti, paetakseen sotaa ja nälänhätää, joka lähestyy katastrofaalisia mittasuhteita.

He ovat silti laajalti torjuneet pysyvän uudelleensijoittamisen alueelta, jota he pitävät kansallisen kotimaansa erottamattomana osana.

He pelkäävät, että Israel ei koskaan sallisi heidän palata, ja että massiivinen lähtö mahdollistaisi Gazan liittämisen Israeliin sekä juutalaisten siirtokuntien uudelleenperustamisen alueelle, kuten Israelin äärioikeistolaiset ministerit ovat vaatineet.

Silti, jopa ne palestiinalaiset, jotka haluavat lähteä, tuskin ottaisivat riskiä asettua Etelä-Sudaniin, joka on yksi maailman epävakaimmista ja konfliktien repimistä maista.

Etelä-Sudan on kamppaillut toipuakseen sisällissodasta, joka puhkesi maan itsenäistymisen jälkeen, surmasi lähes 400 000 ihmistä ja syöksi osia maasta nälänhätään.

