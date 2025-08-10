Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi, että Israelilla "ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia loppuun" ja voittaa Hamas, koska järjestön jäsenet kieltäytyvät laskemasta aseitaan.

"Voitamme sodan, muiden tuella tai ilman sitä", hän lisäsi vastatessaan kritiikkiin, joka on kohdistunut hänen hallituksensa päätökseen miehittää Gazan alue.

Israelin toimet ovat saaneet osakseen kasvavaa kritiikkiä ympäri maailmaa. Tänään viisi YK:n turvallisuusneuvoston jäsentä – Slovenia, Iso-Britannia, Ranska, Tanska ja Kreikka – antoivat yhteisen lausunnon, jossa ne jyrkästi tuomitsivat Israelin päätöksen laajentaa sotilaallisia toimia Gazan alueella.