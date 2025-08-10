GAZAN SOTA
Israel lisää terroria Gazassa
Netanjahu ilmoitti, että hänen maansa aikoo "viedä asian loppuun saakka".
Netanjahun hallitus on kohdannut kritiikkiä sunnitelmastaan vallata koko Gaza. / AP
10. elokuuta 2025

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi, että Israelilla "ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia loppuun" ja voittaa Hamas, koska järjestön jäsenet kieltäytyvät laskemasta aseitaan.

"Voitamme sodan, muiden tuella tai ilman sitä", hän lisäsi vastatessaan kritiikkiin, joka on kohdistunut hänen hallituksensa päätökseen miehittää Gazan alue.

Israelin toimet ovat saaneet osakseen kasvavaa kritiikkiä ympäri maailmaa. Tänään viisi YK:n turvallisuusneuvoston jäsentä – Slovenia, Iso-Britannia, Ranska, Tanska ja Kreikka – antoivat yhteisen lausunnon, jossa ne jyrkästi tuomitsivat Israelin päätöksen laajentaa sotilaallisia toimia Gazan alueella.

Nämä viisi maata kehottivat Tel Avivia poistamaan avustustoimitusten rajoitukset alueelle, lopettamaan välittömästi sotatoimet, vapauttamaan panttivangit ja ottamaan askeleita kohti konfliktin ratkaisua kahden valtion mallin pohjalta.

Useissa Euroopan pääkaupungeissa sadat tuhannet mielenosoittajat ovat osallistuneet marsseihin ja mielenosoituksiin osoittaakseen solidaarisuutta Gazan alueen palestiinalaisille ja vaatiakseen Israelin hyökkäysten lopettamista.

Marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista syytettynä sotarikoksista. Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa.

